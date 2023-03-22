У Німеччині суд зобов'язав прихильника "русского мира" задонатити постраждалим від війни

Виходець з Росії у Німеччині носив футболку з символом "Z". До такого вчинку він вдався у відповідь на те, що його роботодавець вивісив на будівлі своєї компанії український прапор.

Врешті 49-річний виходець з Росії потрапив під суд. Щоб уникнути в'язниці, йому доведеться перерахувати кошти на рахунок організації, що займається збором допомоги для українців, які постраждали від війни.

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Що відомо про відповідальність для проросійського громадянина в Німеччині

За словами окружного судді Карини Штайнхаузер, досі немає ухвал вищих судів із цього приводу, але в судовому окрузі Вісбадена демонстрація літери "Z" на публіці вважається кримінальним злочином.

Тому німець, який народився в Росії, тепер повинен перерахувати 1500 євро в некомерційну ініціативу "Німеччина допомагає". Він був одягнений у чорну футболку з великою білою літерою "Z" на своєму робочому місці в місті поблизу Вісбадена,

– мовиться в повідомленні.

Відомо, що 49-річний громадянин працює електриком у Валлуфі. Він родом з Росії, проте в Німеччині живе ще з 1992 року та є громадянином цієї країни.

Футболку з буквою "Z" він носив на роботу. Річ йому подарував російський друг. Сам же підсудний активно дивиться росЗМІ та вважає, що в Україні "до влади прийшли нацисти".

На судді проросійський громадянин намагався виправдатись та заявляв, що нібито він не усвідомлював, що вчиняє злочин. Він говорив, що шкодує про вибір одягу, а також про те, що отримував інформацію від російської пропаганди.

Проте суд ухвалив рішення, що колишній росіянин має перерахувати п'ять внесків по 300 євро на рахунок ініціативи "Німеччина допомагає", що містить декілька благодійних організацій, які збирають пожертвування, в тому числі для України.

Тільки після цього судовий процес проти вихідця з Росії завершать.

ЗМІ встановили, хто налаштовує Німеччину проти України

В Україні використання символів Z та V заборонили ще у квітні 2022 року. Адже цю символіку використовують збройні сили окупанта у війні проти України.

Видання Reuters встановило, що у Німеччині закликали до "укладання миру" з Росією:

Макс Шлунд;

Олена Колбаснікова;

Андрій Харковський;

Олег Єрьоменко;

В'ячеслав Сейвальд;

Ян Рідель.

Саме вони активно брали участь у публічних акціях у Німеччині та закликали до "укладання миру" з Росією.

На жаль, однією з пропагандистів виявилась уродженка України. Мовиться про Олену Колбаснікову, яка працювала зі Шлундом (колишнім російським офіцером військово-повітряних сил), яка стала популярною у проросійських колах після того, як заявила, що "через русофобію" її звільнили з клініки, де вона працювала медсестрою.