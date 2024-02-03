Російська пропаганда в європейських ЗМІ, – Андрющенко про німецького журналіста в Маріуполі
Журналіст німецького каналу ZDF зняв репортаж в окупованому Маріуполі, перекрутивши факти. Не виключення, що росіяни проспонсорували це.
Про що в розмові з 24 Каналом відзначив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він пояснив, до яких наслідків це може призвести.
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"ZDF – велике європейське ЗМІ, де з'явилася російська пропаганда від голови їхнього московського офісу. Нема жодного сумніву, що це не просто так і що там точно десь російські гроші побували. Росіяни в такий спосіб поки що пробним камінням, але будемо сподіватися, що і останнім, відкрили двері до російської пропаганди безпосередньо в європейських ЗМІ", – зазначив Андрющенко.
Репортаж німецького каналу
За словами Андрющенка, даний репортаж переповнений російськими наративами. Але дивно те, що ефір був уночі і на це є певні причини.
"Цим репортажем вони хотіли показати, мовляв, можуть вмикатися безпосередньо з площі Свободи. Основні наративи, які він доніс, що Маріуполь "відновлюється", це не "примара" і там "усе гаразд". А другий момент – журналіст повторив, що вони спокійно приїхали, за ними ніхто не слідкує, ніхто не контролює їхню так звану журналістську діяльність. Це все перекреслює реальність", – зауважив посадовець.
Це за собою тягне наступні спроби знімання пропаганди і транслювання її у ЗМІ. Тому наразі важлива реакція як збоку Німеччини, безпосередньо каналу, так і з боку українських посадовців.
"Наше МЗС плідно працює ще з випадком у Італії. Але хотілося б побачити реакцію прикордонників, оскільки ці журналісти незаконно потрапили у Маріуполь, це було не через кордон України. А тому це є прямим порушенням. Ми впевнені, якщо почне по-справжньому палати земля під цим німецьким пропагандистом, то бажання знімати такі сюжети відпаде", – додав Андрющенко.
Нагадаємо, в італійському місті Модена планували провести виставку про "розквіт" Маріуполя. В українському МЗС назвали це провокацією. Згодом міська влада Модени скасувала дозвіл на проведення цього дійства.
Що відбувається у Маріуполі: останні новини
- Росіяни привласнюють собі квартири та іншу нерухомість українців, які виїхали з окупації. Вони вдираються до помешкань, ба більше – продають його росіянам та іншим народностям, які переїздять до Маріуполя.
- Окупанти ведуть активну пропагандистську діяльність серед молоді. Вони намагаються вкласти у їхні голови, що ті – "росіяни".
- Біля Маріуполя та Бердянська росіяни створили тренувальний комплекс. Туди звозять окупантів, а потім перекидають їх між таборами.