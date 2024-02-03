Російська пропаганда в європейських ЗМІ, – Андрющенко про німецького журналіста в Маріуполі

Журналіст німецького каналу ZDF зняв репортаж в окупованому Маріуполі, перекрутивши факти. Не виключення, що росіяни проспонсорували це.

Про що в розмові з 24 Каналом відзначив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він пояснив, до яких наслідків це може призвести.

Дивіться також Німецький телеканал зняв скандальний репортаж в окупованому Маріуполі: МЗС вимагає пояснень

"ZDF – велике європейське ЗМІ, де з'явилася російська пропаганда від голови їхнього московського офісу. Нема жодного сумніву, що це не просто так і що там точно десь російські гроші побували. Росіяни в такий спосіб поки що пробним камінням, але будемо сподіватися, що і останнім, відкрили двері до російської пропаганди безпосередньо в європейських ЗМІ", – зазначив Андрющенко.

Репортаж німецького каналу

За словами Андрющенка, даний репортаж переповнений російськими наративами. Але дивно те, що ефір був уночі і на це є певні причини.

"Цим репортажем вони хотіли показати, мовляв, можуть вмикатися безпосередньо з площі Свободи. Основні наративи, які він доніс, що Маріуполь "відновлюється", це не "примара" і там "усе гаразд". А другий момент – журналіст повторив, що вони спокійно приїхали, за ними ніхто не слідкує, ніхто не контролює їхню так звану журналістську діяльність. Це все перекреслює реальність", – зауважив посадовець.

Це за собою тягне наступні спроби знімання пропаганди і транслювання її у ЗМІ. Тому наразі важлива реакція як збоку Німеччини, безпосередньо каналу, так і з боку українських посадовців.

"Наше МЗС плідно працює ще з випадком у Італії. Але хотілося б побачити реакцію прикордонників, оскільки ці журналісти незаконно потрапили у Маріуполь, це було не через кордон України. А тому це є прямим порушенням. Ми впевнені, якщо почне по-справжньому палати земля під цим німецьким пропагандистом, то бажання знімати такі сюжети відпаде", – додав Андрющенко.

Нагадаємо, в італійському місті Модена планували провести виставку про "розквіт" Маріуполя. В українському МЗС назвали це провокацією. Згодом міська влада Модени скасувала дозвіл на проведення цього дійства.

Що відбувається у Маріуполі: останні новини