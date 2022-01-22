Нинішні заяви розчаровують, – Кулеба звернувся до Берліна після заяв про "втрачений Крим"

Дмитро Кулеба звернувся до німецького уряду після низки останніх подій. Зокрема це стосується заяви про нібито відсутність необхідності відключати Росію від мережі SWIFT та про нібито "втрачений Крим"

За словами Дмитра Кулеби, заяви німецької сторони зараз не відповідають тому рівню загрози, яка існує. Тому глава українського МЗС, Берлін повинен припинити заохочувати Росію до агресії проти України.

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Німецькі заяви розчаровують

Дмитро Кулеба заявив, що останні заяви Німеччини розчаровують. Це стосується і заяви глави німецького МЗС Анналени Бербок про те, що необхідності у відключенні Росії від SWIFT нема, заборони партнерам постачати німецьку зброю Україні та слова глави ВМС Кая-Ахіма Шенбаха про "втрачений Крим".

Україна вдячна Німеччині за вже надану підтримку, починаючи з 2014 року, а також за дипломатичні зусилля з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту. Але нинішні заяви Німеччини розчаровують і йдуть врозріз із цією підтримкою і зусиллями,

– заявив Кулеба.

Глава МЗС України наголосив, що єдність Заходу через російську загрозу важлива, як ніколи. Однак заяви, які лунають в Німеччині, піддривають її.

Про що говорив Кулеба

Естонія передала Україні зброю американського виробництва. Це трапилося одразу ж після того, як США дозволили партнерам надавати нашій державі своє озброєння. Однак Німеччина категорично виступає проти надання зброї німецького виробництва.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявили, що відключення Росії від міжбанківської системи SWIFT є найжорсткішим заходом, однак "не найдієвішим", тому вона не підтримує такого рішення.

Глава ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив, що Україна "назавжди втратила Крим". В МЗС України різко розкритикували слова віцеадмірала і вимагають пояснень від німецького уряду.

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Текст публікації Кулеби

Нещодавні заяви Німеччини щодо неможливості передачі Україні оборонної зброї, зокрема через надання дозволу на це третім сторонам, безперспективності повернення Криму, вагання щодо відключення РФ від SWIFT — не відповідають рівню наших відносин і поточній безпековій ситуації.

Нині як ніколи важлива єдність Заходу щодо Росії. Для її досягнення і стримування РФ ми всі разом докладаємо величезних зусиль. Німецькі партнери мають припинити такими словами та діями підривати єдність і заохочувати Владіміра Путіна до нового нападу на Україну.

Україна вдячна Німеччині за вже надану підтримку, починаючи з 2014 року, а також за дипломатичні зусилля з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту. Але нинішні заяви Німеччини розчаровують і йдуть врозріз із цією підтримкою і зусиллями.