Нищать все: окупанти надпотужно обстрілюють Лисичанськ "Піонами", авіабомбами та РСЗВ

Збройні сили Росії не припиняють обстрілювати місто Лисичанськ у Луганській області. Війська агресора б'ють з різних типів озброєння, знищуючи Лисичанськ ущент.

ЗСУ стримують окупантів біля Лисичанська

Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він наголосив, що українським силам вдається стримувати ворога біля Лисичанська.

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За словами Сергія Гайдая, російські військові не можуть увійти в Лисичанськ. Окрім того, армія Росії, як сказав очільник Луганської ОВА, не може відрізати місто.

У Лисичанську дуже потужні артобстріли

Сергій Гайдай констатував, що російська армія почала потужно обстрілювати Лисичанськ, використовуючи "Піони", авіабомби, ракети, системи залпового вогню.

Вони просто нищаться там усе,

– сказав Гайдай і додав, що в місті дуже потужні артобстріли.

Він зауважив, що особливо важкі обстріли по Лисичанську росіяни завдали 20 червня. Гайдай повідомляв, що окупанти цілий день били по місту, розбиваючи будівлі вщент. Унаслідок ворожих обстрілів, як сказав глава Луганської ОВА, на жаль, є загиблі.

Додамо, що 20 червня Гайдай повідомляв, що росіяни масовано обстрілювали Лисичанськ. Він наголошував, що окупанти завдають авіаударів та б'ють великими калібрами з "Піонів" та "Тюльпанів". Повідомлялося, що росіяни вели обстріли декілька годин з перервами на 15 хвилин.

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