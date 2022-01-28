Ніякої напруги і конфлікту не було, – Кулеба заперечив суперечку у розмові Байдена і Зеленського

Дмитро Кулеба заперечив суперечку під час телефонної розмови Джо Байдена та Володимира Зеленського 27 січня. Відповідну інформацію оприлюднили американські ЗМІ.

Глава Міністерства закордонних справ Кулеба розповів, що діалог Байдена та Зеленського був відвертим, тривалим та конструктивним. Під час розмови підтвердили усі ключові позиції з боку Штатів щодо неприпустимості будь-яких домовленостей за спиною України. Мовилося також про підтримку української сторони конкретною допомогою.

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Повідомлення у ЗМІ щодо якоїсь напруги, якогось конфлікту, який відбувся вчора (27 січня – 24 канал), є недостовірними,

– запевнив Кулеба.

Чутки про суперечку Байдена та Зеленського

За даними CNN, розмова президента Зеленського та Байдена начебто пройшла "не так добре, як хотілось би". Мовиться, що розбіжності стосувались "рівнів ризику щодо російської атаки".

Байден нібито повідомив Зеленському, що вторгнення – практично неминуче. Водночас український лідер заявив: загроза є "небезпечною, проте неоднозначною".

Реакція ОП та Білого дому

Інформацію про суперечку спростовують обидві сторони.

В Офісі Президента повідомили, що "коректна інформація міститься лише в офіційних релізах від української та американської сторін". Усі інші дані назвали домислами та спекуляціями.

Тим часом у Білому домі заявили: президент Байден попередив, що існує велика ймовірність того, що росіяни можуть вторгнутися в Україну в лютому 2022 року. Водночас лідер Штатів сказав це публічно. США попереджали про це протягом місяців.

Речниця Ради нацбезпеки Емілі Хорн запевнила: "повідомлення про щось більше або відмінне від цього є абсолютно неправдивими".

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