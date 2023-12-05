УГКЦ просить Зеленського повернути нижні Митрополичі сади Собору святого Юра у Львові

Українська греко-католицька церква звернулася до Володимира Зеленського щодо повернення нижніх Митрополичих садів Собору святого Юра. Крім цього УГКЦ просить президента України повернути колишню бібліотеку Митрополита Андрея Шептицького у власність церкви.

Архиєпископ і Митрополит Львівський Ігор (Возьняк) звернувся до Володимира Зеленського. Він попросив президента України допомогти з розв'язанням спірної ситуації й повернути УГКЦ нижні Митрополичі сади та колишню бібліотеку Митрополита Андрея Шептицького.

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Подробиці звернення УГКЦ

Митрополит Львівський Ігор нагадав, що ці сади розташовані на території, що перебуває під охороною Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури.

Нижні Митрополичі сади, як і верхні Митрополичі сади, є не лише спадщиною праведника Митрополита Андрея Шептицького, а й розташовані на території, яка перебуває під охороною ЮНЕСКО. Вирішення цього питання безпосередньо пов’язане із поверненням УГКЦ колишньої бібліотеки Митрополита Андрея Шептицького (приміщення, яке використовує Концерн радіомовлення радіозв'язку та телебачення),

– мовиться у зверненні.

Що цьому передувало

Господарський суд Львівської області восени скасував реєстрацію понад 2 гектарів землі біля церкви Святого Юра за Львівської міською радою. Також суд визнав передачу цієї ділянки в користування УГКЦ незаконною. Суд визнав територію державною власністю, а також та підтвердив законність користування ділянкою Концерном радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (РТТ).

Після цього мер Львова Андрій Садовий та львівські депутати звернулися до Володимира Зеленського та Руслана Стефанчука із закликом зберегти Митрополичі сади біля Собору святого Юра. Тоді міський голова зазначав, що ця територія завжди належала Українській греко-католицькій церкві, за винятком радянських часів.

У Львові намагалися підпалити церкву УГКЦ

Нагадаємо, у Страсну п'ятницю цього року на Сихові підпалили двері церкви Різдва Пресвятої Богородиці, яка належить УГКЦ. У 2001 році біля цього храму побував Папа Римський Іван Павло II.

Після цього голова Львівської ОВА Максим Козицький запевнив, що всіх винних знайдуть та притягнуть до відповідальності. Мер Львова Андрій Садовий назвав спробу підпалу останніми конвульсіями "русского міра" й порівняв вандалів з чортами із приказок.

Згодом правоохоронці затримали на вулиці Чукаріна зловмисника. Ним виявився 31-річний житель Закарпаття. Йому повідомили про підозру за частиною 2 статті 194 ("Умисне знищення або пошкодження майна"), яка передбачає до 10 років ув'язнення.

, у часи СРСР на цій території були розташовані ретрансляційні вежі Львівської філії концерну РРТ, які глушили сигнали "Голосу Америки" та "Радіо Свободи". У 2016 році останню з цих веж демонтували.