Низка штатів подали до суду на адміністрацію Трампа через політику розділення сімей мігрантів

Проти президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа подали колективну скаргу 17 штатів та округ Колумбія через "жорстоку та протизаконну" політику розділення сімей мігрантів.

Про це повідомляє Reuter.

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Зазначається, що позов було подано до суду міста Сіетл. У Позові вказано, що політика Трампа щодо розділення сімей мігрантів, які прибувають з Мексики, є "жорстокою та протизаконною", а указ Трампа від 20 червня про нерозлучення сімей нелегалів – "ілюзорний".

Позивачі також зауважили, що політика Білого дому є частково неконституційною, оскільки вона "мотивована ворожістю та та бажанням причинити шкоду" мігрантам, які прибувають з Латинської Америки.

Нагадаємо, що раніше перша леді США Меланія Трамп дала негативну оцінку імміграційній політиці Білого Дому.



Пізніше президент США Дональд Трамп підписав указ, який скасовує розділення сімей нелегальних мігрантів до країни. Трамп пояснив , що його розчулили фото дітей, яких відібрали у батьків, яких саджають до в'язниць чи переслідують за незаконний перетин кордону.



Згодом авторитетне американське видання TIME оприлюднило обкладинку свіжого номера, на якій у промовистому колажі зобразили нову міграційну політику США.



Одразу після цього навколо обкладинки стався скандал. Виявилося, що дівчинка зображена на обкладинці не була розлучена зі своєю матір’ю після того, як їх затримали на кордоні США і Мексики в рамках жорсткого курсу адміністрації американського президента Дональда Трампа.



Додамо, що у квітні 2018 року міністр юстиції США Джефф Сешнс заявив про початок політики "нульової терпимості" щодо сімей, які нелегально перетинають кордон з США. Суть політики полягає у розподілі дітей та батьків. Адміністрація Трампа пояснює такі заходи необхідністю забезпечити безпеку країни.