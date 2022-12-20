У низці областей оголошували тривогу: на Полтавщині чули вибухи

У багатьох регіонах України в обід 20 грудня пролунала повітряна тривога. На Полтавщині місцеві повідомили про звуки вибухів, влада просить не панікувати.

Спершу тривогу оголосили на Харківщині, проте згодом вона поширилася на низку інших регіонів, повідомляє 24 канал. Якщо чуєте сигнал про небезпеку – негайно прямуйте в укриття.

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Звуки вибухів на Полтавщині: що каже влада

О 12:44 в Полтавській області пролунали сирени. Жителів регіону закликали спуститися в укриття або ж бодай дотримуватися правила "двох стін".

Десь за 5 хвилин після початку повітряної тривоги місцеві почули звук вибуху. Трохи згодом голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін попередив жителів регіону, що в Миргородській громаді цього дня проводитимуть навчальні стрільби, тому вони можуть почути звуки стрільби.

Де ще пролунала тривога

Станом на 13:40 повітряну тривогу оголошували в:

Сумській області;

Харківській області;

Полтавській області;

Дніпропетровській області;

Запорізькій області;

Донецькій області;

Олександрійському районі, Кіровоградської області.

Крім того, безперервна тривога з 4 квітня продовжується на Луганщині. На території Криму сирени лунали 11 грудня, відтоді там також триває повітряна тривога.

Повітряна тривога в Україні станом на 13:40 20 грудня / Скриншот з мапи тривог України

Зауважимо, що станом на 14:00 в перелічених областях оголосили про відбій. Тривога продовжується лише у Криворізькому районі, Дніпропетровської області, на Луганщині та в Криму.

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