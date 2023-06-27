У низці областей була повітряна тривога: росіяни атакували з бомбардувальників Ту-22М3

У деяких областях України вкотре лунала повітряна тривога. Причиною цього разу став зліт стратегічних бомбардувальників Ту-22М3.

Сирени попереджали про загрозу ракетного удару мешканців низки регіонів України. Невдовзі стало відомо, що причиною повітряної тривоги став зліт стратегічних бомбардувальників Ту-22М3. Особлива небезпека полягає у типі ракет – Х-22, – які неможливо збити.

Читайте також В багатьох областях України лунали сирени: росіяни запустили ракети на Кременчук

Що відомо про повітряну тривогу

Карта повітряних "тривог" позеленіла повністю. Будьте обережними, покидаючи укриття.Почали ширитися відбої повітряної тривоги.Кореспонденти "Суспільного" повідомляють про те, що у Запоріжжі пролунав вибух.Повітряні сили пишуть про загрозу балістики для мешканців Запорізької області.Моніторингові канали пишуть, що ракети запустили у напрямку Запорізької та Дніпропетровської областей.Повітряні сили зазначають, що борти Ту-22М3 вже над акваторією Азовського моря, а через хвилину стало відомо про пуск ракет.Моніторингові канали попереджають про зліт ще одного Ту-22М3.Повітряні сили додали, що літаки рухаються у бік акваторії Азовського моря. Існує загроза ракетної небезпеки для мешканців Сходу, Півдня та Центру України.У Повітряних силах зазначили, що зафіксували зліт трьох стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 з аеродрому Моздок. Відомо, що він розташований у Північній Осетії.Сирени залунали в Харківській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Одеській, Сумській і Донецькій областях.

Наголошуємо, що ракети Х-22 надзвичайно небезпечні. В Україні не звітували про збиття цих повітряних цілей нашими системами ППО. Водночас слід розуміти, що вони забрали чимало життів. Так, рівно рік тому росіяни вдарили по ТРЦ "Амстор" у Кременчуку такою ракетою. Тоді загинули 22 людини, а ще понад 50 зазнали поранень.

Крім того, ракетами Х-22 росіяни також атакували Кременчук сьогодні, 27 червня 2023 року. Сталося це ближче до обіду.

Ворог знову атакував Кременчук

Є влучання у Кременчуцькому районі у дачний кооператив. Попередньо без жертв. Влучань в об'єкти критичної інфраструктури не зафіксовано,

– зазначив глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Повітряна тривога пролунала близько 12:00. Повітряні сили тоді повідомляли, що ворог запустив ракети у напрямку Полтавської області. Мешканців закликали не покидати укриттів. І вже за лічені хвилини очевидці повідомили про потужні вибухи.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, ворог вкотре використав ракети Х-22. По Кременчуку окупанти випустили дві такі ракети.