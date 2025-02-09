9 лютого, 18:30
У низці областей – повітряна тривога: є загроза застосування балістики
У низці областей України ввечері 9 лютого пролунала повітряна тривога. Причиною стала загроза балістики з боку ворога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
До теми У Сумах і Запоріжжі прогриміли вибухи: у багатьох областях загроза ворожої балістики
Що відомо про повітряну тривогу
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті Увага! Загроза застосування балістичного озброєння Вінницька, Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська області.
18:34, 09 лютого
18:29, 09 лютого
Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті
Увага! Загроза застосування балістичного озброєння Вінницька, Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська області.