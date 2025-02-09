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9 лютого, 18:30
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У низці областей – повітряна тривога: є загроза застосування балістики

Владислав Кравцов

У низці областей України ввечері 9 лютого пролунала повітряна тривога. Причиною стала загроза балістики з боку ворога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До теми У Сумах і Запоріжжі прогриміли вибухи: у багатьох областях загроза ворожої балістики

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

18:34, 09 лютого

Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті

18:29, 09 лютого

Увага! Загроза застосування балістичного озброєння Вінницька, Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська області.