У низці областей – повітряна тривога: є загроза застосування балістики

У низці областей України ввечері 9 лютого пролунала повітряна тривога. Причиною стала загроза балістики з боку ворога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До теми У Сумах і Запоріжжі прогриміли вибухи: у багатьох областях загроза ворожої балістики

Що відомо про повітряну тривогу

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