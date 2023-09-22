У низці областей – тривога: попередили про загрозу для Кременчука та Харкова
22 вересня 2023, 17:21Читать новость на русском
Вдень 22 вересня повітряну тривогу оголосили у низці областей України. Повітряні сили попередили українців про загрозу.
Українців закликають перебувати в укриттях цивільного захисту, аж доки не сповістять про відбій. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя, нагадує 24 Канал.
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Де повідомляють про загрозу
Станом на 17:32 про повітряну тривогу повідомляють на території таких областей:
- Черкаської;
- Кіровоградської;
- Миколаївської;
- Херсонської;
- Полтавської;
- Дніпропетровської;
- Харківської;
- Донецької;
- Луганської.
Що відомо про загрозу
- Спершу Повітряні сили ЗСУ повідомили, що є загроза для Кременчука. У напрямку міста рухалася крилата ракета. Згодом у місті почули вибух. Водночас офіційних підтверджень або спростувань інформації наразі немає. Людей закликають дочекатися інформації від місцевої влади.
- Окрім того, Повітряні сили сповістили про загрозу балістичної атаки для Харкова. Людей просять залишатися в укриттях.
- Українців попереджують, що довіряти варто лише інформації з офіційних джерел. Ворог веде активну інформаційну війну. Російські окупанти атакують українців не лише дронами та ракетами, але й різноманітними фейками. Про загрозу інформують українців Повітряні сили ЗСУ у своєму телеграм-каналі.