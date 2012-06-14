Міфи про НЛО та Зона 51: як Пентагон десятиліттями вводив в оману американців

Кожного разу, коли мова заходить про НЛО, уява малює щось позаземне, а знаменита Зона 51 стає фоном для таємниць і змов. Проте 19 листопада 2024 року керівник офісу Пентагону з дослідження аномальних явищ (AARO) Джон Кослоскі чітко заявив, що жодних доказів існування прибульців або інопланетних технологій його відомство не виявило. Попри десятки незвичних випадків, більшість із них мають земне пояснення – птахи, повітряні кулі чи технічні збої. Це не завадило конспірологам і частині американських політиків знову звинуватити владу в приховуванні істини.

Паралельно з цим, згадки про загадкові об'єкти, як-от відео GOFAST від ВМС США з начебто надшвидким прольотом НЛО, виявилися лише оптичною ілюзією. І хоч секретна база в Неваді офіційно лишається лише випробувальним полігоном, Зона 51 все ще живе в культурі як символ того, що уряд приховує щось значно більше.

Останнє розслідування американських журналістів викрило факти про те, що сам Пентагон культивував теорію змови навколо НЛО. Детальніше про це – в матеріалі 24 Каналу.

До чого тут Зона 51

Невеликий підрозділ Пентагону, що займався перевіркою теорій змови навколо нібито секретних урядових програм дослідження НЛО, раптово натрапив на несподівану правду: щонайменше одна з цих теорій була навмисно підживлена самим Пентагоном. Про це мовиться у матеріалі The Wall Street Journal.

Це розслідування, ініційоване Конгресом США, повернуло слідчих у 1980-ті роки, коли полковник ВПС завітав до бару неподалік Зони 51 – надсекретного військового об'єкта в пустелі Невади. Він залишив власнику бару фото, які могли зображати літаючі тарілки. Ті фото опинилися на стінах закладу, а сама історія – у місцевому фольклорі. Так і з'явилася ідея про те, що американські військові потай експериментують з інопланетними технологіями.

Що таке Зона 51

Зона 51 (Area 51) – це надсекретна військова база США, розташована в пустелі штату Невада, приблизно за 130 кілометрів на північний захід від Лас-Вегаса. Формально вона входить до складу авіабази Едвардс і використовується ВПС США для випробувань новітніх авіаційних технологій. Базу створили у 1955 році для тестування розвідувального літака U-2, а згодом тут випробовували й інші інноваційні апарати, включно з надзвуковим SR-71 Blackbird та стелс-літаком F-117 Nighthawk. Протягом десятиліть уряд США не визнавав її існування – офіційне підтвердження з'явилося лише у 2013 році.



Зона 51 стала об'єктом численних уфологічних теорій через надзвичайну таємність, незрозумілі авіаційні явища над цією територією та повідомлення про НЛО. Особливої популярності набрала історія інженера Боба Лазара, який у 1989 році стверджував, що працював у секретному об'єкті поблизу Зони 51 над зворотнім інжинірингом інопланетного корабля. Попри це, жодних підтверджень існування прибульців чи інопланетної технології у Зоні 51 немає. Влада наполягає, що це звичайний полігон для випробувань передових оборонних систем.



Попри офіційну версію, Зона 51 продовжує залишатися символом урядової таємничості та джерелом натхнення для попкультури – від блокбастерів до теорій змови.

Та у реальності все це було частиною операції з дезінформації. Фото були сфальсифіковані, про що вже у 2023 році сам офіцер зізнався розслідувачам. Насправді ж ВПС використовували Зону 51 для розробки надсекретних стелс-літаків, які мали дати перевагу у протистоянні із СРСР. Оскільки реальні випробування могли випадково побачити місцеві жителі, військові вважали за краще, аби ті повірили, ніби це прибульці.

Цей епізод, оприлюднений вперше, став лише одним із численних виявлень у межах масштабного розслідування про нібито приховування інформації про інопланетян. Його кульмінацією став звіт міністерства оборони США, оприлюднений торік, який визнав усі звинувачення в змові необґрунтованими.

Проте, як з'ясувало розслідування The Wall Street Journal, сам звіт теж був своєрідним прикриттям – хоча і не в тому сенсі, в якому вірять теоретики змови. У документі свідомо опущено ключові факти: зокрема, те, що сам Пентагон неодноразово й цілеспрямовано підливав олії у вогонь – вдаючись до дезінформації проти власного населення.

Крім того, сама структура Пентагону – заплутана бюрократична система з секретними програмами в середині інших секретних програм – створила сприятливе підґрунтя для появи та поширення міфів.

Міфи, що підживлювалися десятиліттями

Історія американської одержимості НЛО має глибоке коріння: після радіопостановки "Війни світів" за Гербертом Веллсом 1938 року громадськість залишалась вразливою до подібних тем. Згодом історії про прибульців стали предметом жовтої преси, блокбастерів та костюмованих фанатських конвентів. Проте останні роки додали їм тривожного звучання.

До теми Зона 51: що це за місце і що там відбувається?

Колишні чиновники Пентагону публічно заявили про існування державної програми з дослідження інопланетних технологій, що, мовляв, приховується від громадськості. Ці твердження й стали поштовхом до нового розслідування, в межах якого почали спливати факти, що підживлення уфологічної міфології розпочалося ще у 1950-х.

Команда журналістів поспілкувалася з понад двома десятками чинних і колишніх посадовців, науковців та підрядників, а також дослідила тисячі сторінок документів, записів, електронних листів і повідомлень. Виявилось, що:

військові навмисне поширювали фальшиві документи, аби прикрити справжні секретні проєкти;

в інших випадках офіційні особи просто дозволяли міфам жити далі – задля захисту нацбезпеки;

одна з найяскравіших легенд – історія про "космічний метал", що насправді не мав жодного зв'язку з космосом;

окремі випадки виявилися ритуалами посвяти, які з часом вийшли з-під контролю.

Досі незрозуміло, чи це були дії окремих офіцерів, чи елемент централізованої програми. Але відомо одне: у відкритому варіанті звіту 2024 року Пентагон опустив ключову інформацію – аби зберегти секретність і уникнути репутаційних втрат. Особливо наполягали на цьому ВПС, побоюючись за кар'єри причетних.

Що ховається за НЛО: оптичні ілюзії та дрони

Офіс, що проводив розслідування, називався AARO – All-domain Anomaly Resolution Office. Його очолив вчений Шон Кіркпатрік, який до цього спеціалізувався на лазерних технологіях. У 2022 році він погодився очолити новий офіс. Його завдання поділялися на два напрями: аналіз сучасних свідчень та вивчення історичних тверджень, що стосуються нібито інопланетної діяльності з 1945 року. Нині AARO очолює Джон Кослоскі.



Скриншот відеозапису ВМС США про нібито спостереження НЛО – випадок GOFAST

Важливо! 19 листопада 2024 року на слуханнях у підкомітеті Сенату США з питань нових загроз наступний очільник Офісу з розслідування аномалій у всіх середовищах (AARO) Джон Кослоскі заявив: досі не виявлено жодних підтверджених доказів існування інопланетного життя, технологій чи діяльності.



AARO був створений у 2022 році для фіксації й аналізу повідомлень про "непізнані аномальні явища" (UAP), які можуть проявлятися в повітрі, воді, космосі або переміщатися між цими середовищами.

Попри сотні пояснених випадків – птахи, кулі, дрони тощо – Кослоскі визнав: деякі об'єкти справді залишаються "дуже аномальними". Він наголосив, що офіс діє "відкрито й у дусі науки", хоча багато даних засекречені.

Зокрема він пояснив відомі інциденти:

відео з Пуерто-Рико (2013) , де об'єкт зникає в океані – насправді два теплові об'єкти (ймовірно, кульки), що летіли над аеропортом. Їх зникнення – оптична ілюзія через однакову температуру з фоном.

відео GOFAST (2016) – "висока швидкість" була ілюзією, спричиненою паралаксом камери.

відео над вулканом Етна (2018) – об'єкт не пролітав через дим, а був за 170 метрів від нього.

Кослоскі також відкинув звинувачення в "надмірній секретності" й зазначив, що AARO має повноваження отримувати всю інформацію про НЛО, навіть історичну.

На відміну від заяв деяких свідків у Конгресі, які стверджували про урядову змову щодо інопланетян, Кослоскі посилався на березневий звіт AARO 2024 року, в якому не знайдено жодних доказів секретних програм, пов'язаних з інопланетними формами життя. Сенаторка Кірстен Джиллібранд не погодилась із таким трактуванням і заявила, що, навпаки, уряд серйозно сприймав ці явища впродовж 75 років.

У новому звіті AARO за 2024 рік розглянуто 485 випадків (травень 2023 – червень 2024). З них:

118 випадків повністю пояснено,

174 – майже закриті,

решта – ще в роботі через брак даних (іноді – лише одне фото або коротке відео).

AARO підкреслює, що жодного підтвердження іноземного чи позаземного походження UAP не виявлено.

На завершення Кослоскі згадав про нещодавні випадки польотів дронів над американськими військовими об'єктами, як доказ потреби в посиленому моніторингу і "повній обізнаності про ситуацію" довкола стратегічних об'єктів.

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Бункер у Монтані й електромагнітний імпульс

Одна з найзагадковіших історій тягнеться з 1967 року. Тоді капітан ВПС Роберт Салас чергував у підземному бункері, контролюючи 10 ядерних ракет. Під вечір йому подзвонив охоронець: над воротами завис червоно-помаранчевий об'єкт. Одразу після цього всі ракети стали недієздатними. На ранок Саласа викликали на базу й наказали нікому нічого не розповідати.



Документ Пентагону 1973 року показує крупним планом частину обладнання, яке запускає електромагнітну хвилю, яка може виглядати як блискавка під час випробування

Він та ще четверо свідків розповіли свою історію команді Кіркпатріка. Розслідування показало, що ВПС у ті роки проводили секретні випробування впливу електромагнітного імпульсу – без ядерного вибуху, але з подібними ефектами. Генератор імпульсу розміщували над шахтами: він випромінював енергію, що тимчасово виводила ракети з ладу. Про це свідчать документи Пентагону з 1970-х.

Однак будь-який витік інформації міг свідчити для СРСР про слабкі місця американського арсеналу, тож свідків тримали в невіданні. Сьогодні 84-річний Салас переконаний: уряд приховує факт втручання інопланетян. Він лише частково помиляється.

Наслідки дезінформації

Усе це вилилося в культурний феномен, що з часом охопив навіть найвищі щаблі армії. Теорії змови щодо "глибинної держави" (deep state) та інопланетних технологій стають дедалі популярнішими в Конгресі. Законодавці вимагають розкриття інформації про нібито програми з пошуку уламків НЛО.



Модель майданчика для тестування електромагнітних імпульсів, показана в документі Пентагону 1978 року

У відповідь речниця Міноборони Сью Гоф підтвердила, що AARO виявив фальшиві документи, пов'язані з інопланетною тематикою, та інформував про це конгресменів. У 2025 році планується публікація другої частини історичного звіту, яка має включати дані про містифікації та розіграші.

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Цей заплутаний, парадоксальний слід показує, що деякі з найстійкіших міфів американської культури про НЛО були не лише результатом вигадки – вони були цілеспрямованою інформаційною операцією, адресованою громадянам самими ж державними структурами.