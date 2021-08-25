У нього мільйони імен, – Кучма про найвидатнішого українця за всю історію
Джерело:"Українська правда"
Леонід Кучма не зміг назвати одну людину, яку вважає найвидатнішим українцем. Він пояснив, що спеціального пристрою для вимірювання цього показника немає.
Найбільше люблять тих, що на грошах
Другий президент у інтерв'ю сказав, що нація найбільше цінує тих своїх героїв, які намальовані на грошах. Однак він додав, що це лише жарт.
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Кучма наголосив, що немає критеріїв для визначення найвидатнішого.
Хіба генерал Петро Григоренко, або Левко Лук'яненко і В'ячеслав Чорновіл, які віддали роки свого життя за нашу свободу і незалежність, менш видатні, ніж Леонід Кравчук, який "протискав" успішне голосування за незалежність політичними засобами,
– сказав президент.
Імені найкращого ніхто не знає
Він наголосив, що українець, який віддав своє життя за Батьківщину, не є менше видатний, ніж відомий письменник або науковець.
"Я цілком можу припустити, що ми не знаємо імені найвидатнішого українця – точніше, в нього мільйони імен", – сказав Кучма.Зверніть увагу! В інтерв'ю Кучма також сказав, що за час своєї каденції не зробив нічого такого, за що б йому було соромно. В підручнику з історії України через 100 років політик хоче, щоб про нього написали правду.