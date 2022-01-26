Нормандський формат знову запрацював: чому Путін проти нових зустрічей

Нормандський формат знову запрацював. Це нібито єдиний спосіб спробувати достукатися до росіян, але без так званих підводних каменів не обійшлося.

Зустріч у нормандському форматі на рівні радників відбулася в Єлисейському палаці у Парижі, де мали обговорювати виконання мінських домовленостей. Розумію, що для більшості пересічних й далеких від політики українців ці терміни пролунали максимально нудно й нецікаво.

Зверніть увагу Переговори тривали понад 8 годин: про що домовились радники "нормандської четвірки"

Формат започаткували у Нормандії

Проте не було 26 січня для пересічного українця важливішої події, ніж відповідна зустріч у нормандському форматі. Тому варто розібратися, про що взагалі мовиться, хто був на зустрічі, що то за формат і про що могли таємно домовитися.

Водночас треба пам'ятати, що зустріч була у закритому від ЗМІ режимі. За її результатами не влаштовували навіть спільної пресконференції.

Нормандський формат – це коли Україна намагалася за посередництва Німеччини та Франції достукатися до Росії, яка пішла на нас у 2014 році війною. Цей чотиристоронній формат започаткували зустріччю в Нормандії лідерів країн того часу:

Петра Порошенка;

Володимира Путіна;

Франсуа Оланда;

Ангели Меркель.

У 2014 році Росія погодилася на такий формат (хоча і запевняла усіх, що не є учасницею війни) тому, що тоді Україна марно сподівалась на допомогу Німеччини з Францією проти Росії.

Дивіться "Pro новини" на 24 каналі за 26 січня: відео

Німеччина та Франція допомогли Росії

Водночас тоді Німеччина та Франція якраз допомагали саме Росії примусити Україну спочатку до підписання, а потому і до виконання невигідних їй мінських домовленостей.

Зауважте Блінкен не бачить сенсу в перегляді мінських угод

Якщо ми будемо виконувати ті домовленості (в кремлівській редакції – це важливий момент), то в обмін на припинення бойових дій на Донбасі Україна змушена буде забрати до себе терористичні організації в ОРДЛО на умовах федералізації – тобто на умовах їхньої незалежності.

Тобто в обмін на мир ми отримаємо в своєму складі непідконтрольні нам сепаратистські новоутворення.

Ми ще й змушені будемо фінансувати їх з бюджету – платити зарплати бойовикам при владі, пенсії і субсидії. Відновлювати той регіон ми будемо змушені, звісно, з наших власних кишень.

До такого нас підштовхують нав'язані нормандським форматом мінські угоди – під ними підпис п'ятого президента і Кремль тепер кожного разу на увесь світ дивується, мовляв, чому це Україна "не поспішає виконувати свої ж зобов'язання".

Не пропустіть Такий сценарій дуже бентежить, – Піонтковський сказав, що чекати від нормандської зустрічі

Росія категорично проти інших форматів

Нині Володимир Путін вже відмовляється бачитися із Володимиром Зеленським у нормандському форматі, адже попри те, що президент України у політиці не надто довго, але він все одно не поспішає продавати Кремлю Україну – ані усю одразу, ані хоча б частинами в роздріб.

Відповідно, Путін, напевно, і не бачить сенсу у тих зустрічах – бо який сенс витрачати час на торги, якщо ані торгуватися, ані продаватися Зеленський не поспішає?

Водночас попри те, що ані мінські угоди, ані нормандський формат (за сприяння якого Україна підписала мінські угоди) нам не вигідні, іншого формату переговорів з Росією просто не існує.



Путін відмовляється бачитися із Зеленським / Фото Getty Images

Росія категорично проти інших форматів (за участі Сполучених Штатів, наприклад), бо її цілком влаштовує чинний варіант, коли там троє проти одного. Якщо залучити ще й Сполучені Штати, то розклад сил за столом переговорів точно зміниться для України на краще.

Зверніть увагу Наступні переговори радників "Норманді" проведуть через 2 тижні

Відповідно, розуміючи, що інших варіантів нема, Україна й продовжує свої намагання достукатися до Росії в рамках нормандського формату.

Навіть у тому форматі Путін бачитися з Зеленським вже не хоче, тому зустріч відбувається на рівні радників – й від України там бере участь Андрій Єрмак.

Можливі наслідки "легалізації" бойовиків

На зустрічі нормандської четвірки на рівні радників, яка відбулася 26 січня, Україну, напевно, вчергове намагалися "укатати", щоб ми погодилися на прямі переговори з бойовиками. Тепер, мовляв, в якихось гуманітарних питаннях.

До теми Переговорів із бойовиками "не було і не буде": в ОП спростували скандальну заяву німецьких ЗМІ

Тобто під цілком пристойним приводом нас намагалися схилити до того, щоб ми сіли за стіл переговорів із представниками терористичних організацій окупованої Донеччини та Луганщини.

Але, звісно, Україна проти того, адже ми маємо розуміння, що всі ті представники є лише маріонетками Кремля, і що сісти з ними за стіл переговорів означатиме їх легалізувати.

Зробивши цей маленький перший крок нам би вже не дали змоги зупинитися. Ми б озирнутися не встигли, як виконували б мінські угоди.

Закінчилося б все тим, що донбаські бойовики стали б нам парламентарями й у Верховній Раді блокували б трибуну вимагаючи:

більших дотацій Донбасу;

визнання російської мови другою державною;

підписання з Росією "договору про вічну дружбу".

І я навіть не знаю, який з цих пунктів гірший, бо усі вони однаково для України були б вбивчими.



Єрмак запевнив, що Україна ніколи не погодиться на переговори з бойовиками / Фото ОП

Саме тому переговори в Парижі, де Україну представляв очільник Офісу Президента, були вкрай важливими – бо це могло б бути першим кроком у прірву.

На щастя – не сталося, Андрій Єрмак запевняв, що Україна ніколи, за жодних умов та обставин, не погодиться на переговори з бойовиками.

Єдине що – вже від себе додам – дуже важливим є те, щоб Путіну не вдалося тепер "укатати" Сполучені Штати на примушення України до виконання мінських угод.

Якщо Вашингтон до такого долучиться, якщо Кремль Білому дому пообіцяє, наприклад, відмовитися від ідеї повномасштабного вторгнення в обмін на примушення України до виконання "Мінську" – це буде нам, направду, дуже поганий розвиток подій, мало чим кращий за повномасштабну війну з Росією.