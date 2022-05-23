Норвегія відповіла прем'єру Польщі, який закликав ділитися нафтогазовими доходами з Україною

У МЗС Норвегії відповіли на пропозицію прем'єр-міністра Польщі Матеуш Моравецького ділитися з Україною прибутком від нафти та газу. Північноєвропейська держава пообіцяла зробити ще більший внесок у підтримку нашої держави.

Про це учора 22 травня заявив держсекретар у Міністерстві закордонних справ Норвегії Ейвінд Вад Пітерсон. За його словами, економіка Норвегії також страждає від підвищення цін на електроенергію та бензин.

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Норвегія розповіла про доходи у 2022 році та пообіцяла збільшити допомогу

Пітерсон зазначив, що доходи, які збільшилися від нафти та газу перераховуються до пенсійного фонду Global, призначення якого – накопичувати кошти для наступних поколінь.

За його словами, з початку 2022 року через падіння фондового ринку, доходи від продажу нафти знизилися приблизно на 550 мільярдів норвезьких крон.

Зростання цін на електроенергію та бензин впливає на норвезьку економіку та норвезьких споживачів, – підкреслив держсекретар МЗС.

Водночас він додав, що його країна вже зробила значний внесок у підтримку України та готова збільшити допомогу.

Польща закликала Норвегію поділитися прибутком від подорожчання нафти й газу: коротко

Напередодні прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав Норвегію поділитися "гігантськими" прибутками, які вона отримала внаслідок підвищення цін на нафту та газ з Україною, яка потерпає внаслідок агресії Росії.

За його словами, Польща планує перейти на відновлювані джерела енергії та ядерну енергію, припиняючи приймати поставки нафти та газу з Росії та арабських країн.

Моравецький дорікнув Норвегії, що у річному зрізі ціни піднялися у 4 – 5 разів та зазначив, що це – несправедливо та є опосередкованим полюванням на війну, розпочату Путіним.

Він додав, що до кінця 2022 року Польща завершить будівництво газопроводу з Норвегії, який має допомогти їй замінити постачання палива від країни-агресорки.

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