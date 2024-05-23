Норвегія заборонила в'їзд туристам з Росії

Уряд Норвегії обмежив в'їзд до країни росіян, які їдуть з метою туризму та для "несуттєвих поїздок". Ці зміни будуть чинними з 29 травня 2024 року.

Про це йдеться на сайті уряду Норвегії. Обмеження в'їзду до країни росіянам таким чином обмежать іще більше.

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Норвергія обмежила практику видачі віз для росіян ще весною 2022 року через повномасштабну війну Росії в Україну. Переважно, після цього туристичні візи для громадян Росії не видавали.

"Рішення про посилення правил в'їзду відповідає норвезькому підходу, який полягає у підтримці союзників і партнерів у протидії незаконній агресивній війні Росії проти України", – пояснила міністерка юстиції та громадської безпеки Емілі Енгер Мел.

Чи будуть винятки

! Відтепер росіянам, метою яких є туризм та інші "несуттєві поїздки", буде відмовлено у в'їзді при перетині зовнішнього кордону.

Обмеження поширюється як на тих громадян Росії, хто має візи, видані Норвегією до посилення візової практики навесні 2022 року, так і тих, хто має візи, видані іншими країнами Шенгенської зони.

При цьому винятки будуть. Мова про відвідування близьких родичів (батьків, членів подружжя, співмешканців і дітей), які проживають в Норвегії. Також до країни все ще будуть пускати громадян Росії, які працюють або вчаться у Норвегії чи інших державах Шенгенської зони.