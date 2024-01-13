У Норвегії чоловік запустив дрон під час візиту Зеленського: він повстане перед судом

У Норвегії 32-річний чоловік порушив заборону на запуск безпілотників під час візиту Володимира Зеленського. Він відмовився сплатити штраф, а тепер повстане перед судом.

Відомо, що норвезький порушник повстане перед судом наступного місяця.

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Подробиці інциденту

32-річний чоловік порушив заборону на запуск безпілотників під час візиту Володимира Зеленського до Осло у грудні.

У звинуваченні, висунутому керівником поліції Осло, стверджується, що він керував дроном DJI Mavic 2 о 13:20 того дня. Це порушує закон про авіацію, згідно з яким на час державного візиту обмежувався запуск літальних апаратів.

Оператор дрона 2 дні провів під вартою в поліції, але відмовився сплатити накладений на нього штраф у розмірі 10 тисяч норвезьких крон (887 євро).

Тепер чоловік постане перед судом. Прокуратура вимагатиме стягнути з нього вже 12 тисяч норвезьких крон штрафу або присудити 20 днів ув’язнення, якщо порушник знову відмовиться платити штраф. Натомість поліція планує конфіскувати запущений дрон.

Цікаво, що крім нього був ще один чоловік, якого теж затримала поліція.

Окрім цих двох заарештованих, правоохоронці вчасно помітили громадяни Португалії, який збирався запустити дрон у зоні обмеження польотів.

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