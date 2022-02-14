Норвезька авіакомпанія Norwegian припиняє літати над Україною
14 лютого 2022 , 12:50Читать новость на русском
Джерело:E24
Ще одна авіакомпанія піддалася паніці на тлі можливого вторгнення Росії в Україну. Цього разу польоти над Україною скасував норвезький перевізник Norwegian.
Як заявив директор із комунікацій Norwegian Есбен Туман, це пов'язане з напруженою безпековою ситуацією навколо України.
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Так, літаки Norwegian уникатимуть повітряного простору над Україною до нормалізації ситуації.
Ми взяли цю оцінку на основі комплексної оцінки безпеки. Тому ми вирішили не літати над Україною до особливого розпорядження,
– сказав директор із комунікацій Norwegian.
За його словами, літаки авіакомпанії і так уникали східних областей після катастрофи рейсу MH17 над Донбасом.Зверніть увагу! Авіакомпанія не здійснює рейсів в Україну, але пролітає над нею під час здійснення рейсів до Угорщини та Туреччини.
Проблеми в авіапросторі України: головне
- Нідерландська компанія KLM скасувала усі рейси до України з 13 по 17 лютого. На такий же крок пішла і компанія SkyUp, яка через заборону лізингодавця не змогла посадити свій літак в Києві.
- На час проведення російських навчань авіакомпаніям рекомендують утриматися від польотів над Чорним морем.
- Попри розганяння паніки, у Мінінфраструктури та Украероруху переконують, що Україна не закриває свого повітряного простору для літаків.
- Але українські страховики отримали повідомлення про тимчасове зняття з покриття військових ризиків в авіаційному страхуванні. Уряд виділив понад 16 мільярдів гривень на гарантії польотів.