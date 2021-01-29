Нова адміністрація не вважає Україну токсичною темою, – експосол США в Україні

Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер вважає, що новий президент США Джо Байден незабаром подзвонить главі України Володимиру Зеленському. Поки що, зазначив дипломат, в очільника Білого дому дуже напружений графік.

Джерело: ТСН

Президенту Росії Володимир Путіну Байден подзвонив набагато швидше, оскільки була невідкладна тема для розмови.

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Дзвінок Путіну був невідкладним

З главою Кремля Байден обговорив долю договору щодо подальшого скорочення наступальних озброєнь.

Тому я б не казав нічого про відсутність телефонного дзвінка. Нова адміністрація не вважає Україну токсичною темою. А для тих, хто вказує на телефонну розмову Байдена – Путіна, була невідкладна справа, яку треба було вирішити: продовжити дію договору СНВ-ІІІ, термін дії якого спливає наступного тижня,

– зазначив Пайфер.

Коли відбудеться розмова Зеленського з Байденом

Зазначимо, що раніше ще один колишній посол США в Україні Джон Хербст висловив припущення, що розмова між Байденом та Зеленським відбудеться вже наступного тижня. На думку дипломата, Байден, на відміну від свого попередника на посаді Дональда Трампа, більше наполягатиме на реформах в Україні.

Що відомо про розмову Путіна та Байдена?

Російський та американський президенти поговорили телефоном 26 січня 2021 року. Обговорювали договір щодо СНО, а Російський та американський президенти поговорили телефоном 26 січня 2021 року. Обговорювали договір щодо СНО, а також не оминули ситуацію в Україні . Також Байден чітко висловив свою позицію щодо арешту опозиціонера Олексія Навального.

Директорка центру "Нова Європа" Альона Гетьманчук каже, що у США досі вважають Україну вразливим місцем Байдена. Адже саме українська тема стала причиною першого імпічмента Трампа.