Німеччина надала нову допомогу Україні: що увійшло в пакет

Німеччина продовжує підтримувати Україну в боротьбі з російськими окупантами. Країна надала Києву черговий пакет допомоги.

Федеральний уряд Німеччини 4 серпня оновив перелік військової допомоги, наданої Силам оборони. Зокрема, у ньому є танки-розміновувачі.

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Німеччина надала Україні нову допомогу

До оновленого 4 серпня пакета допомоги Україні від Німеччини увійшли:

2 САУ Zuzana 2, які надають у межах проєкту, що фінансується спільно з Данією та Норвегією;

2 танки-розміновувачі Wisent 1, ще 4 передали раніше;

11 протимінних плугів для танків Т-72;

5 розвідувальних систем SurveilSPIRE;

9 машин для охорони кордону;

3 розвідувальних БпЛА Vector.

Окрім того, у Німеччині оновили перелік допомоги, яку планують надати, зокрема:

40 бойових машин піхоти Marder,

6 броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2,

7 мобільних, дистанційно керованих та захищених комплексів розмінування,

5 мобільних розвідувальних комплексів SurveilSPIRE,

18 тисяч переносних протитанкових ракетних комплексів.

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Німецькі танки Leopard ремонтуватимуть в Україні

Нещодавно німецький концерн Rheinmetall також почав навчати українських фахівців ремонтувати його техніку на території нашої держави. Зокрема, мовиться про:

танки Leopard 1,

Leopard 2,

системи на базі танків Leopard.

Уже за кілька тижнів Rheinmetall планує розпочати ремонтні роботи на території України.

"Зараз ремонтна база для Leopard працює в Польщі. Туди вже прибули перші Leopard 2 на ремонт. І Німеччина вирішила, що ефективніше буде розташувати таку базу на території України", – зазначив військовий експерт Олег Жданов.