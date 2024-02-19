Війна переходить у іншу фазу, – Павлюк сказав, коли ситуація на фронті зможе змінитися

Війна Росії проти України активно переходить у нову фазу. У ЗСУ повідомили, що зараз настав час, де воюють безпілотні засоби.

Водночас відсутність солдата, який зайде на ворожі позиції та знищить його, унеможливить будь-які конкретні дії. Про це розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

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Нова фаза у війні Росії проти України

Війна переходить в іншу фазу – де воюють безпілотні засоби. Але без людини не буде ніякого успіху, не буде ніяких реальних дій. Без солдата, який не виконає свою задачу, не зайде на позицію противника, не знищить тих, хто там є,

– зауважив Павлюк.

Командувач Сухопутних військ додав, що безпілотники можуть цьому сприяти, але кількість ураження противника дуже відрізняється від того, що був на початку війни і зараз.

За останні місяці відсоток знищення безпілотними засобами в загальному складає 70% цілей.

"Але, знову ж таки, залишаються і боєприпаси — найбільш велика проблематика, крім засобів протиповітряної оборони. І техніка, особливо артилерія. Тому дуже багато запитів, враховуючи, що ми створимо нові підрозділи, ми повинні постійно доукомплектовувати ті підрозділи, які ведуть бойові дії. Тому запитів дуже багато. На жаль, не все ми можемо забезпечити", – наголосив він.

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