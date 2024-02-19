Війна переходить у іншу фазу, – Павлюк сказав, коли ситуація на фронті зможе змінитися
Джерело:Радіо Свобода
Війна Росії проти України активно переходить у нову фазу. У ЗСУ повідомили, що зараз настав час, де воюють безпілотні засоби.
Водночас відсутність солдата, який зайде на ворожі позиції та знищить його, унеможливить будь-які конкретні дії. Про це розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
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Нова фаза у війні Росії проти України
Війна переходить в іншу фазу – де воюють безпілотні засоби. Але без людини не буде ніякого успіху, не буде ніяких реальних дій. Без солдата, який не виконає свою задачу, не зайде на позицію противника, не знищить тих, хто там є,
– зауважив Павлюк.
Командувач Сухопутних військ додав, що безпілотники можуть цьому сприяти, але кількість ураження противника дуже відрізняється від того, що був на початку війни і зараз.
За останні місяці відсоток знищення безпілотними засобами в загальному складає 70% цілей.
"Але, знову ж таки, залишаються і боєприпаси — найбільш велика проблематика, крім засобів протиповітряної оборони. І техніка, особливо артилерія. Тому дуже багато запитів, враховуючи, що ми створимо нові підрозділи, ми повинні постійно доукомплектовувати ті підрозділи, які ведуть бойові дії. Тому запитів дуже багато. На жаль, не все ми можемо забезпечити", – наголосив він.
Зміни на фронті: останні новини
- На Лиманському напрямку українські війська відбили 10 атак противника неподалік Білогорівки в Луганській області, Тернів та південно-східніше Виїмки в Донецькій області. На Бахмутському напрямку Збройні Сили зупинили 8 атак окупантів поблизу Іванівського, Кліщіївки і Андріївки в Донецькій області.
- Аналітики Інституту вивчення війни зауважують, що окупанти стараються використати дві можливості: майбутню весняну відлигу та проблеми із наданням західної допомоги Україні. Однак це не надасть агресору значних оперативних переваг або можливості швидкого маневрування на широких територіях.
- У ніч на 19 лютого російські військові спробували атакувати позиції ЗСУ на Запорізькому напрямку. Усі їхні спроби виявилися неуспішними, а наші захисники відбили напад. Наступ вдалося призупинити завдяки діям 128-ї окремої десантно-штурмової бригади разом з іншими підрозділами Сил Оборони.