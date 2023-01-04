Чи боїться Путін вдруге оголошувати мобілізацію: Гудков спрогнозував реакцію народу

Мобілізація в Росії не припинялася й не буде, але може бути чергова хвиля активного призову. А коли стане відчутною гостра нестача "гарматного м'яса", то росіян відловлюватимуть усюди.

Потенційне "гарматне м'ясо" шукатимуть і в магазинах, і в транспорті, і на роботі, і у квартирах тощо. Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

Зверніть увагу Як Резніков зіпсував плани Кремля про нову хвилю мобілізації

У Росії можуть закрити кордони та запровадити воєнний стан

За словами Гудкова, наразі в Росії потреба у мобілізованих не відчувається настільки гостро. Однак щойно вона виникне, то росіян почнуть відловлювати, відправляти до навчальних таборів, а потім на фронт.

У країні-агресорці можуть почати посилювати заходи щодо мобілізації, зокрема закрити кордони. Крім того, росіяни вже почали друкувати повістки з явкою на 2023 рік.

Триває підготовка до мобілізації. Я думаю, що буде часткове закриття кордонів, а в окремих районах та регіонах Росії (можуть запровадити – 24 Канал) воєнний стан,

– сказав російський опозиційний політик.

На його думку, Кремль буде посилювати або послаблювати заходи щодо мобілізації залежно від ситуації на місцях. Як-от в Москві, Санкт-Петербурзі та низці інших великих міст її фактично скасували. А там, де жодних скандалів не було – мобілізація й досі триває.

Гудков прокоментував мобілізацію в Росії: дивіться відео

Чи можуть протести в регіонах вплинути на мобілізацію

Під час першої офіційно оголошеної мобілізації у низці регіонів Росії спалахнули протести, зокрема у Дагестані, Чечні, Бурятії та низці інших. Протести в регіонах внаслідок нової хвилі мобілізації також можливі, але шанс вплинути на систему – мінімальний.

На мій погляд, існує певна приреченість людей,

– зауважив Гудков.

За його словами, ця покірність та приреченість людей у майбутньому може зіграти злий жарт і з кремлівським диктатором Владіміром Путіним, і з росіянами. Поки мобілізація в Росії проходить досить спокійно для режиму і там наразі не дуже хвилюються щодо наслідків.

Мобілізація в Росії: останні новини