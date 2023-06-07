Частина районів Нової Каховки під водою: яка ситуація зараз в окупованому місті

Нова Каховка одна з перших відчула на собі наслідки підриву Каховської ГЕС. Людям довелось рятуватися самотужки. Наразі у місті вода хоч перестала прибувати.

В ефірі телемарафону голова Новокаховської територіальної громади Володимир Коваленко повідомив, що у Новій Каховці вода вже не прибуває. Про це пише 24 Канал.

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Наслідки потому можна буде побачити після відходу води

Коваленко розповів, що у Новій Каховці затоплені проспект Дніпровський, вулиця Історична і частково вода виходить на вулицю Героїв України. Крім цього, затоплене Робітниче селище – це приватний сектор і район 6-ої школи.

Очікуємо відхід води та будемо дивитись, які наслідки,

– сказав Коваленко.

Поки росіяни відступали, люди рятувалися самі

Володимир Коваленко нагадав, що окупаційна влада не організувала евакуацію, а люди виїжджали з затоплених районів самостійно. Через затоплення ближніх до річки територій російські війська відступили вглиб міста.

Це ті, які були в траншеях вздовж річки. Вони відійшли в глибину міста. Вчора на третій вулиці від Дніпра багато їх було і технічних засобів багато звезли, машин. З колишнього інтернатного закладу вони винесли всі побутові прилади,

– розповів він.

Яка ситуація в інших містах