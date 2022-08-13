В окупованій Новій Каховці "смачні" прильоти по окупантах

На тимчасово окупованій території Херсонщини продовжує гриміти "бавовна". Після прильотів по окупантах там виникла пожежа.

Над містом піднявся стовп чорного диму. У Новій Каховці пролунали сирени.

Зверніть увагу Пролунала серія вибухів на окупованій Херсонщині та в Мелітополі

На місці масштабна пожежа

З огляду на масштаби стовпа диму, який піднявся над Новою Каховкою, можна зробити висновок, що на місці удару виникла потужна пожежа.

Наслідки вибухів у Новій Каховці: дивіться відео

У місцевих каналах почали з'являтися фото з наслідками вибуху. Дим над містом більше нагадує "бавовняного" ведмедя – від ЗСУ для окупантів.



Дим над Новою Каховкою після прильоту

Окупаційна "адміністрація" Нової Каховки підтвердила влучання і заявила, що приліт був у районі заводу "Сокіл", який розташований за 2 кілометри від дамби Каховської ГЕС.

Водночас депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що ЗСУ вдарили по позиціях окупантів.

Вибухи на тимчасово окупованих територіях

День 13 серпня видався доволі "бавовняним" для російських окупантів. Тільки на Херсонщині, крім Нової Каховки, вибухи прогриміли ще у щонайменше 3 місцях на тимчасово окупованих територіях.

Крім того, вибухи пролунали й у південно-східній частині Мелітополя на Запоріжжі. Мер міста Іван Федоров наголосив, що ЗСУ вже тиждень не дають спокою окупантам.

Також потужний вибух пролунав у Маріуполі. Радник мера Петро Андрющенко пообіцяв деталі згодом. Вибух чуло усе місто і навколишні села.

російські командири втікають з правого берега Херсонщини

Після серії вибухів на Херсонщині голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що у російського командування істерика. Командири почали втікати на лівий берег Херсонщини.

Напередодні депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що у росіян, які залишилися на правому березі – серйозні проблеми з логістикою. ЗСУ завдали точних ударів по 4 мостах в області:

Антонівському мосту;

Антонівському залізничному мосту;

Дар'ївському мосту через річку Інгулець;

дамбі Каховської ГЕС.

Саме цими шляхами росіяни постачали озброєння та продовольство. Тепер це стало неможливим.

Водночас Хлань відзначив, що біля Херсона зараз перебувають близько 20 тисяч окупантів. Однак їм тепер не можуть доставити навіть їжі. Тому, на думку Хланя, почався перший етап визволення Херсонщини від окупантів.

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