Удар по терміналу під Харковом: у "Новій пошті" розповіли про чоловіка, який помер у лікарні

Унаслідок російського удару по терміналу "Нової пошти" під Харковом загинув ще один чоловік – 25-річний Максим Єфременко. Він переніс кілька операцій, але після тижневої боротьби за своє життя помер.

Таким чином, кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по терміналу збільшилася до 7. Кілька днів тому у пресслужбі компанії повідомляли, що у реанімації перебувало 6 осіб.

Усе про ракетний удар Смертельний удар по терміналу "Нової пошти" під Харковом: все, що відомо про трагедію

Загиблому було лише 25 років

У компанії повідомили, що зранку 30 жовтня у лікарні загинув чоловік, який був на терміналі "Нової пошти" під Харковом у момент ракетного удару. Він став 7 жертвою цинічної та терористичної атаки Росії.

У "Новій пошті" уточнили, що загиблий – Максим Єфременко. Йому було лише 25 років.



Максим Єфременко став 7 жертвою ракетного удару по терміналу "Нової пошти" / Фото "Нова пошта"

Після тижневої боротьби за своє життя помер Максим. У нього був складний перелом плеча, через який він втратив багато крові. Лікарі провели йому кілька операцій. Стан був важким, але стабільним. Сьогодні зранку Максим помер,

– повідомили у "Новій пошті".

Кілька днів тому у компанії повідомляли, що після першої операції Максим був на штучній вентиляції легень. Чоловік прийшов до тями і йому зробили ще одну операцію, після чого – знову ввели в медикаментозний сон

У якому стані інші постраждалі

Редакціявисловлює щирі співчуття рідним та близьким Максима! Світла пам'ять

Нині у важкому стані в реанімації перебуває 5 осіб. Серед них – Євген, який перебуває у нейрохірургічній реанімації з черепно-мозковою травмою та пораненням легень. Нині постраждалий прийшов до тями, а медики формують йому план лікування. Тяжкі травми отримав і співробітник Максим. Він уже переніс кілька складних операцій – у нього вилучили уламки зі шлунку, печінки й кишківника. Також одна нога Максима роздроблена нижче коліна.

Ще один постраждалий – Євген. Він має численні пошкодження кінцівок та спини. Його стан оцінюють як стабільний.

Вісім співробітників "Нової пошти" нині лікуються вдома.