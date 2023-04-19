"Нова пошта" заборонила деякі відправлення: у списку найпоширеніші посилки
Джерело:"Нова пошта"
"Нова пошта" наразі не приймає у відділеннях харчові продукти, які українці хочуть відправити у країни ЄС. Все через введення обмежень на польській митниці.
Через введення обмежень на польській митниці, "Нова пошта" поки що не прийматиме для відправки продукти в країни Євросоюзу.
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У чому причина
Річ у тім, що уряд Польщі ввів тимчасові обмеження на імпорт та транзит низки продовольчих товарів з України: цукру, зернових, кондитерських виробів, фруктів, овочів, переробленої плодово-овочевої продукції тощо. Наразі незрозуміло, чи стосується це особистих посилок, тож "Нова пошта" звернулась за поясненням до польського уряду.
Нова пошта тимчасово не приймає будь-які продукти у складі міжнародних посилок, які прямують до ЄС. Ми чекаємо на подальші роз'яснення урядів Польщі та України для уточнення можливих термінів відновлення таких відправок,
– мовиться в повідомленні.
Нагадаємо, що уряд Польщі тимчасово заборонив імпорт зерна та деяких інших продовольчих товарів з України. Це через тиск польських фермерів, які стикнулися з кризою.
Ввіз деяких продуктів знову можуть дозволити
- Відповідно до рішення було заборонено ввозити такі продукти, як зерно, цукор, сухі корми, льон та коноплі, насіння, молоко та молочні продукти, деякі види м'яса, зокрема – яловичина, баранина, свинина. А ще яйця, мед, вино та багато інших продуктів.
- Проте мміністр сільського господарства Польщі Роберт Телус повідомив, що зі списку, скоріш за все, можуть вилучити м'ясо, вина та живу худобу.