"Нова пошта" заборонила деякі відправлення: у списку найпоширеніші посилки

"Нова пошта" наразі не приймає у відділеннях харчові продукти, які українці хочуть відправити у країни ЄС. Все через введення обмежень на польській митниці.

Через введення обмежень на польській митниці, "Нова пошта" поки що не прийматиме для відправки продукти в країни Євросоюзу.

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У чому причина

Річ у тім, що уряд Польщі ввів тимчасові обмеження на імпорт та транзит низки продовольчих товарів з України: цукру, зернових, кондитерських виробів, фруктів, овочів, переробленої плодово-овочевої продукції тощо. Наразі незрозуміло, чи стосується це особистих посилок, тож "Нова пошта" звернулась за поясненням до польського уряду.

Нова пошта тимчасово не приймає будь-які продукти у складі міжнародних посилок, які прямують до ЄС. Ми чекаємо на подальші роз'яснення урядів Польщі та України для уточнення можливих термінів відновлення таких відправок,

– мовиться в повідомленні.

Нагадаємо, що уряд Польщі тимчасово заборонив імпорт зерна та деяких інших продовольчих товарів з України. Це через тиск польських фермерів, які стикнулися з кризою.

Ввіз деяких продуктів знову можуть дозволити