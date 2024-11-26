Нова процедура критичності підприємств: чи будуть анульовані бронювання термін, яких ще не сплив

В Україні запровадили нову процедуру критичності підприємств. Заступник міністра економіки Віктор Кіндратів відповів, чи анулюються чинні бронювання через це.

Раніше поширювали інформацію й про те, що бронювання отримати буде неможливо, що теж не відповідає дійсності. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телемарафон.

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Чи втратять чинність бронювання

Заступник міністра економіки України заявив, що зміна процесу критичності не вплине на чинні бронювання.

Якщо підприємство підтвердить свій статус критичного, бронювання, термін дії яких ще не сплив, залишаться чинними. Підприємство у момент отримання статус визначає, кого воно переброньовує, а кого ні.

Всі чинні відстрочки і критичності будуть діяти до 28 лютого. Підприємства повинні в цей термін перепройти процедуру підтвердження своєї критичності та перебронювати людей за новою процедурою.

Нагадаємо, у Міністерстві економіки відповіли, чи втратять бронь від мобілізації працевлаштовані після 18 травня 2024 року та які нині умови бронювання.