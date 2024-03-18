Єдина система відеонагляду: чи буде поліція стежити за всіма українцями через камери

Міністерство внутрішніх справ України запустило "МВС Подкаст", де пояснює важливі для суспільства теми. У першому прямому ефірі заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко та заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов розповіли, чи буде МВС стежити за кожним громадянином.

Нещодавно, а саме 20 лютого, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про відеонагляд у публічних місцях. Людей стурбувала ця ініціатива, і вони активно ставили питання правоохоронцям у соцмережах. Саме на ці запитання представники МВС і дали відповідь у подкасті. Читайте деталі на 24 Каналі.

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Що дасть закон про відеоспостереження

В Україні понад 50 тисяч камер, частина з них належить приватним фірмам. Є певна інтеграційна платформа, яка поєднує всі камери, вона ефективна приблизно на 30 відсотків. Тобто фактично єдина система вже існує, але завдяки закону камери в громадських місцях можна буде під'єднати до єдиної системи відеоспостереження. Інформація буде збиратися в метадані, які зберігатимуться на серверному обладнанні певний час.

Зараз приватні фірми зберігають інформацію на власний розсуд, у декого бракує серверних потужностей для зберігання, дехто відмовляється надати відеодані або й знищує сервер (хоча це поодинокі випадки). Доки немає закону, це питання не регулюється. І виходить так, що за людьми вже стежать, але це ніяк не унормовано.

Слід уточнити, що мова тільки про вуличні камери в місцях загального користування, а не про відеонагляд у закритих приміщеннях. Тому, за словами Леоніда Тимченка, некоректно говорити про те, що поліція буде стежити за активістами, журналістами, опозиційними політиками.

"Підрозділи Нацполіції мають безпосередній доступ до 37 тисяч камер. Їх використовують для забезпечення публічної безпеки та встановлення правопорушників. Звичайно, ці дані використовують і слідчі як доказ злочинної діяльності або адміністративних правопорушень. Це об'єктивні дані, які допомагають дуже швидко створити орієнтування і затримати злочинця за гарячим слідом", – говорить заступник голови Національної поліції України Андрій Нєбитов.

Чи буде поліція стежити за всіма

Попри те що на вулиці багато камер, правоохоронці, звісно ж, не будуть спостерігати за тим, як кожен українець ходить по хліб. У поліції запевнили: будуть стежити за публічною безпекою.

Коли людина виходить на вулицю, безумовно, вона одразу потрапляє на камери. Однак під збір інформації в першу чергу підпадають громадяни, які перебувають у розшуку або скоїли правопорушення. Нас не цікавлять добропорядні люди, які так само ходять і знаходяться там, де встановлені камери відеоспостереження,

– зауважив Леонід Тимченко.

Тобто мова саме про правопорушників. Тож єдина система відеоспостереження потрібна передусім для того, щоб ефективно та швидко виявляти злочинців.

Система "Безпечне місто", "Безпечний регіон" – це перш за все один із компонентів забезпечення комфортного життя та безпечного середовища, пояснює Андрій Нєбитов.

За приклад він навів ситуацію у Фастові. Коли там установили рідкісні камери з функцією розпізнавання обличчя, це допомогло розкрити вбивство. Жертва злочину та вбивця не були знайомі, їхній конфлікт виник через собаку. Саме завдяки камері вдалося встановити особу злочинця, а також знайти закривавлені речі, які він уже хотів знищити.

Камери допомогли слідчим і в Кривому Розі, де відбулося пограбування зі зґвалтуванням. Оперативники швидко змогли з'ясувати, хто винен у злочині, та затримали цю людину.

Чи ефективне відеоспостереження під час війни

На початку повномасштабного вторгнення на Київщині камери відеоспостереження фіксували злочини росіян. Згодом, переглядаючи записи, правоохоронці та працівники СБУ дістали неспростовні докази воєнних злочинів окупантів. Тепер російських військових можна притягнути до відповідальності.

Наразі систему в Київській області відновили, до неї мають доступ Сили безпеки та оборони.

Хто матиме доступ до камер і наскільки захищена система

Доступ до камер є тільки у посадових осіб. Якщо ж хтось із них зіллє щось у мережу чи ЗМІ, можна встановити, хто саме це зробив.

Транслювати в режимі онлайн дані з камер ніхто не буде. Ті трансляції, які є зараз в інтернеті, – не ті камери, які належать до МВС або правоохоронних відомств. А от камери, які фіксують переміщення техніки або об'єкти критичної інфраструктури, блокують.

Убезпечити систему від російських хакерів мають логування та складний пароль. Програмне забезпечення та серверне обладнання, яке виготовлено в Росії або в країнах – партнерах Росії, не будуть використовувати. Територіальним громадам нададуть певні рекомендації щодо закупівлі серверного обладнання.

Які персональні дані збирає камера

У поліції говорять, що йдеться про образ громадянина чи автотранспорту. Там жартують: дані про кредитну історію, ДНК, відбитки пальців або сітківку ока камера не збирає. Ба більше, правоохоронці зауважили, що смартфони збирають набагато більше даних, ніж вулична камера.

Дані, отримані камерою, можна буде використати для виписування штрафів за порушення правил дорожнього руху, зокрема й пішоходами. Але ресурсів поліції не вистачить, щоб надіслати штраф кожному, хто перебіг дорогу в невстановленому місці. Утім, відео детально вивчать, якщо йдеться про серйозну ДТП із наслідками.

Чи перетворюється Україна на Китай із тотальним стеженням

Україні бракує камер. Їх має бути більше, зокрема і в школах.

У Лондоні 620 тисяч камер, із них 15 тисяч у метро, а по всій Україні тільки 37 тисяч. Тож за день людину в столиці Великої Британії фіксує близько 300 камер.

У Китаї 200 мільйонів камер, це найбільше у світі. На другому місці – США. Багато камер і в країнах Європи, і це гарантує безпеку, а не створює обмеження.