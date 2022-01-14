Нова угода: Україна та НАТО посилять співпрацю у сфері кібербезпеки

Днями Україна підпише угоду з Північноатлантичним альянсом про посилене кіберспівробітництво. Договір включає доступ нашої держави до платформи обміну інформацією про шкідливі програми НАТО.

Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він наголосив, що рішуче засуджує кібератаки на український уряд.

До теми Нинішня кібератака на Україну стала наймасштабнішою за 4 роки

НАТО допоможе посилити кіберзахист

"НАТО тісно співпрацює з Україною протягом багатьох років, щоб допомогти посилити її кіберзахист. Кіберексперти Альянсу в Брюсселі обмінюються інформацією зі своїми українськими колегами щодо поточної шкідливої кіберактивності", – мовиться в заяві Генсека.

Столтенберг повідомив, що експерти-союзники в країні також підтримують українську владу на місцях. Крім того, він запевнив, що політична та практична підтримка НАТО Україні триватиме.

Кібератака на сайти держустанов: головне

В Україні сталась глобальна атака на урядові сайти у ніч з 13 на 14 січня. Серед них не працювали сайти Міносвіти, МЗС, ДСНС, Кабміну та Дії. Загалом у повному переліку десятки державних установ.

На всіх сайтах після "зламу" хакери розмістили антиукраїнське повідомлення на 3 мовах: українською, російською та польською.

У Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації прокоментували хакерські атаки. Там зазначили, що контенту змінено не було, а витік персональних даних не відбувся.

У Європейському Союзі засудили кібератаку на українські урядові сайти. За словами головного дипломата ЄС Жозепа Борреля, у Брюсселі планують допомогти ліквідувати наслідки цього нападу.

Актуально – Найгучніші хакерські атаки в історії України: дивіться відео