Україна створить нову систему ППО проти балістики вже у 2027 році, – Штілерман

Співзасновник компанії Fire Point Денис Штілерман заявив, що Україна зможе перехоплювати балістичні ракети власними системами ППО вже наприкінці 2027 року. Він додав, що компанія також глибоко зацікавлена у розробці радарів.

Україна та країни Європи в основному покладаються на систему Patriot для збиття балістичних ракет. Про це повідомили в Reuters.

Ракети для системи Patriot стали менш доступними через загострення ситуації на Близькому Сході, єдину в ЄС систему ПРО виробляють у досить обмеженій кількості.

Для збиття однієї балістичної ракети може знадобитися близько 3 ракет від Patriot, кожна з яких коштує декілька мільйонів доларів.

Якщо нам вдасться зменшити вартість до 1 мільйона доларів, це стане "справжньою революцією" у системах ППО. Ми плануємо перехопити першу балістичну ракету наприкінці 2027 року,

– заявив Штілерман.

Він додав, що Fire Point зараз перебуває на завершальній стадії розробки двох надзвукових балістичних ракет, а FP-7, з дальністю польоту близько 300 кілометрів, отримає своє перше військове розгортання "найближчим часом".

У виданні зазначили, що план Fire Point на 2027 рік доволі амбітний. Розробка такої системи, крім потреб України, може зацікавити й інші уряди, навіть якщо буде трохи менш ефективною за Patriot.

