Китай – не ключовий союзник "вісі зла": Подоляк назвав країни, які хочуть розхитати світ

Є думка, що у континентальному або навіть глобальному конфлікті зацікавлені Росія, Іран та Китай. Однак насправді Пекін не є повноцінним партнером цієї "вісі зла".

Про це 24 Каналу заявив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, у розхитуванні світу зацікавлені Росія, Іран, Північна Корея та низка терористичних організацій, зокрема, ХАМАС.

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Ці країни зацікавлені у розхитуванні світу

Михайло Подоляк зазначив, що Росія, Іран, Північна Корея та деякі терористичні організації типу ХАМАС хочуть, аби правила у світі були повністю зруйновані. У такий спосіб вони отримають шанс вижити, бо надалі Росія та Іран не зможуть існувати у такому вигляді, як зараз.

Росія та Іран – це країни-провокатори. Москва провокує весь демократичний світ та міжнародні правила, за якими живе весь світ. Тегеран провокує не лише демократичні держави, але й арабський світ.

Радник голови ОПУ підкреслив, що Китай претендує на іншу роль у світі. Тому Пекін – не повноцінний партнер цієї "вісі зла". Там вже не розглядають Росію як свого стратегічного партнера.

Китай – це зовсім інший рівень, він не партнер таких країн, як Росія. Сьогодні Китай інакше дивиться на Росію, ніж до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді Китай міг якоюсь мірою сприймати Росію як партнера, який може давати доступ до інших ринків, транзитні можливості тощо,

– пояснив він.

Є кілька причин, чому Пекін вже не сприймає Москву як свого партнера:

Репутація Росії погіршилась, тому вона вже не може бути стратегічним партнером;

Росія показала слабкість свого ВПК та армії;

Москва "обнулила" свої наративи, які залякували світ;

Росія ніколи не мала технологічно розвинутий сектор економіки.

Подоляк про країни, які хочуть розхитати світ: дивіться відео

Країни формують "вісь зла": що відомо