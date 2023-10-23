Китай – не ключовий союзник "вісі зла": Подоляк назвав країни, які хочуть розхитати світ
Є думка, що у континентальному або навіть глобальному конфлікті зацікавлені Росія, Іран та Китай. Однак насправді Пекін не є повноцінним партнером цієї "вісі зла".
Про це 24 Каналу заявив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, у розхитуванні світу зацікавлені Росія, Іран, Північна Корея та низка терористичних організацій, зокрема, ХАМАС.
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Ці країни зацікавлені у розхитуванні світу
Михайло Подоляк зазначив, що Росія, Іран, Північна Корея та деякі терористичні організації типу ХАМАС хочуть, аби правила у світі були повністю зруйновані. У такий спосіб вони отримають шанс вижити, бо надалі Росія та Іран не зможуть існувати у такому вигляді, як зараз.
Росія та Іран – це країни-провокатори. Москва провокує весь демократичний світ та міжнародні правила, за якими живе весь світ. Тегеран провокує не лише демократичні держави, але й арабський світ.
Радник голови ОПУ підкреслив, що Китай претендує на іншу роль у світі. Тому Пекін – не повноцінний партнер цієї "вісі зла". Там вже не розглядають Росію як свого стратегічного партнера.
Китай – це зовсім інший рівень, він не партнер таких країн, як Росія. Сьогодні Китай інакше дивиться на Росію, ніж до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді Китай міг якоюсь мірою сприймати Росію як партнера, який може давати доступ до інших ринків, транзитні можливості тощо,
– пояснив він.
Є кілька причин, чому Пекін вже не сприймає Москву як свого партнера:
- Репутація Росії погіршилась, тому вона вже не може бути стратегічним партнером;
- Росія показала слабкість свого ВПК та армії;
- Москва "обнулила" свої наративи, які залякували світ;
- Росія ніколи не мала технологічно розвинутий сектор економіки.
Подоляк про країни, які хочуть розхитати світ: дивіться відео
Країни формують "вісь зла": що відомо
- Нещодавно один із лідерів Республіканської партії у Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що Китай, Росія та Іран утворюють "вісь зла". За його словами, це виклик для США. Макконнелл вважає, що зараз світ перебуває у більшій небезпеці, аніж будь-коли. Тому потрібно активізуватися та розібратися з "новою віссю зла".
- Зокрема, політик назвав Тегеран головним спонсором тероризму, бо він надає ударні дрони Кремлю. Про Пекін він сказав, що це сторона, яка підтримує країну-агресорку. Зокрема, Макконнелл пригадав заяву лідера КНР Сі Цзіньпіна про "нескінченну дружбу з росіянами".
- Також Мітч Макконнелл констатував, що азійські союзники США – Японія, Південна Корея, Тайвань – зацікавлені у тому, що відбувається в Україні, бо лідер КНР спостерігає за цим. Він наголосив: якщо зараз Росія не програє, то війна може прийти в одну з країн НАТО.