Вони втратять все: чому нова війна з Молдовою призведе Росію до трагедії

Очільники так званої "Придністровської Молдавської Республіки" неодноразово говорити, що хочуть приєднатися до Росії. Країна-агресор хотіла б відкрити другий фронт з боку невизнаного Придністров'я, проте є одне "але".

В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк припустив, чи наважиться Росія раптом відкрити другий фронт. До слова, армія квазі республіки становить понад 10 тисяч осіб.

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Чому "владі" Придністров'я невигідна війна Росії з Молдовою

Цієї лінії фронту, яка зараз є в Україні, росіянам вистачає. Окупаційна армія концентрує свої ресурси для того, щоб кількісно продавлювати українську оборону.

Росія авжеж хотіла б відкрити другий фронт у війні з Україною. Проте, навіщо кримінальній "еліті" Придністров'я, яка комфортно торгує з Молдовою та ЄС, війна.

Сепаратисти сидять в грошах і заробляють. А війна однозначно приведе до особистих трагедій. Вони втратять все. Який сенс їм це втрачати?

– зауважив Подоляк.

Місцева кримінальна "еліта" хоче спокійно досидіти, поки не будуть врегульовані відносини між Молдовою і Придністров'ям після того, як війна в Україні завершиться. У цьому питанні ключове значення має те, яким буде фінал російської агресії.

Події можуть мати два варіанти розвитку. У випадку, якщо війна завершується поразкою Росії та країна-агресор піде на ізольовану трансформацію, то багато цих кримінальних закладених бомб сповільненої дії будуть розблоковані.

Все це завершиться, зокрема й з Придністров'ям,

– переконаний радник голови ОПУ.

Однак, якщо Росія залишиться, то сепаратисти будуть посилювати конфлікт й Молдова перебуватиме в стані перманентної війни, яка може в будь-який момент стати гарячою.

"Влада" Придністров'я звернулася до Росії: коротко