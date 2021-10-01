Нова влада Німеччини може вплинути на запуск "Північного потоку-2": що говорять у Путіна

Жодної паузи в роботі перед запуском російського газопроводу "Північний потік-2" немає. Процес відбуватиметься і надалі.

Водночас зміна влади в Німеччині може вплинути на термін запуску трубопроводу. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, як мовиться у російських виданнях.

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Можливі різні сценарії

За його словами, річ у тому, що в Німеччині продовжують працювати всі відомства, зокрема й ті, як сертифікуватимуть газопровід.

Жодної паузи в роботі не передбачено, робота відбувається,

– сказав Пєсков.

Він зауважив, що, як і зазначили раніше, можливі більш і менш оперативні сценарії.

Терміни запуску російського газопроводу

На початку вересня "Газпром" оголосив, що будівництво "Північного потоку-2" завершилось.

Євродепутати звинуватили компанію у тиску на Європу. Тому газопровід, як прогнозували, не запустили з 1 жовтня 2021 року.

У "Нафтогазі" відзначили, що шанси зупинити трубопровід є.

Лідерка "Зелених" Анналена Бербок заявила, що заблокує газопровід, але тільки тоді, якщо вона увійде до нового уряду.

Раніше радниця голови правління "Нафтогазу" Олена Зеркаль зауважила, що в жовтні "Газпром" не зможе запустити газопровід.