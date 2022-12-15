Росіяни планують новий масштабний наступ: Резніков спрогнозував, коли це станеться
Джерело:The Guardian
Міністр оборони України попереджає, що Путін готує масштабний наступ у новому році. Проте військові експерти кажуть, що це може статися в січні.
Попри постійні поразки на фронті, росіяни готуються до нового великого наступу в новому році. Раніше про це заявляв і Валерій Залужний.
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Коли очікувати новий наступ
Резніков припустив, що новий наступ може відбутися до лютого. Проте інші високопосадовці вважають, що це може відбутися вже в січні.
Посилаючись на часткову мобілізацію в Росії, у рамках якої призвали близько 300 тисяч солдатів, Резніков припустив, що близько половини з них готуються до майбутніх наступів.
На підготовку призовники витрачають мінімум три місяці. Тобто вони намагаються розпочати наступну хвилю наступу, ймовірно, у лютому, як і минулого року. Це їхній план,
– припустив міністр.
Ці застереження Резніков обґрунтував тим, що Путін прагне продовжити війну в наступному році. Тут варто зазначити, що Росія почала закуповувати ракети в Ірану, а Кремль досі не хоче відступати.
Тактика Росії – м'ясорубка
Резніков очікує, що Росія продовжуватиме мобілізувати своїх громадян. Адже, за його словами, основна тактика російських командирів – це м'ясорубка. Російське командування впевнене, що не підготовлені "мобіки" переможуть українців своєю кількістю.
"Якби м'ясорубка була проти м'ясорубки, ми б програли. Було помилкою сприймати нас як маленьку радянську армію, яка воюватиме з великою радянською армією. Безумовно, велика радянська армія виграє, а маленька радянська армія програє, але ми – не радянська армія", – резюмував міністр.
Протистояти новим атакам Україні допоможе те, що наші війська навчаються за кордоном, а західні партнери допомагають зброєю.
Росіяни планують новий наступ: що відомо
- Олексій Арестович заявив, що окупанти ретельно готують свої військові підрозділи. Така підготовка обумовлюється тим, що загарбники готуються перехопити ініціативу на фронті, завдавши декілька серйозних ударів по наших військах.
- Російські війська можуть відновити наступальні операції на двох основних напрямках просування в найближчі місяці – уздовж кордону Харків-Луганськ на північному сході України або в Донецькій області.
- Аналітики американського Інституту вивчення війни запевняють, що російські бойові можливості залишаються деградованими, і що російські війська навряд чи зможуть захопити стратегічно важливу територію в найближчі місяці.