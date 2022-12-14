Росія готує резерви для масштабного наступу: Арестович розповів про наміри окупантів
На тлі ракетних обстрілів України загарбники ретельно готують свій резерв. Вони можуть використати його для нового наступу.
Про це повідомив радник ОП Олексій Арестович під час онлайн-трасляції з російським опозиціонером Марком Фейгіним. За словами Арестовича, окупанти ретельно готують свої військові підрозділи.
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Росіяни планують перехопити ініціативу на фронті
Посадовець зазначив, що ближче до січня-лютого загарбники підготують нові спецпідрозділи. Вони будуть повністю укомплектовані та забезпечені усім необхідним спорядженням.
Така підготовка обумовлюється тим, що загарбники готуються перехопити ініціативу на фронті, завдавши декілька серйозних ударів по наших військах.
Вдасться їм це чи ні, але план у них саме такий,
– сказав Арестович.
Арестович розповів про нову загрозу: дивіться відео
Також, за словами радника, до підготовки потрібно віднести і "білоруську істерику". Арестович запевняє, що білоруси лише відволікають нас від нової загрози.
Адже переміщення військової техніки на кордоні це лише "обманка". Насправді ж вони перекидають її на схід і на південь.
Що відбувається в Білорусі: основне
- 14 грудня в аеропорту в Мачулищах, що у Білорусі, приземлився російський літак А-50 "Сергій Атаянц". Це повітряне судно вивчає цілі для атак по Україні.
- Напередодні за наказом Лукашенка вирішили влаштувати раптову перевірку боєздатності військ. Відповідні заходи, зазначили у міноборони Білорусі, матимуть комплексний характер.
- У Білорусі мінімум 20 танків перекидають на полігон під Гродно. Також є інформація, що до перевірки буде залучено декілька механізованих батальйонів.
- Керівник телеграм-каналу "Беларускі Гаюн" Антон Мотолько зазначив, що є припущення, що під виглядом бойової підготовки йде ротація білоруських військ, які перебувають біля кордону. Наразі там активність вища, ніж зазвичай. Але важливо розуміти, що немає тієї критичної кількості техніки й особового складу.