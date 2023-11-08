Хочуть убезпечитись від снарядів: чи допоможе росіянам нова залізниця на окупованих територіях

Росіяни нібито вже почали будувати нову залізницю від Якимівки на Запоріжжі до Ростова. Вони прагнуть у такий спосіб розв'язати логістичні проблеми, які систематично виникають під час ударів по Кримському мосту.

Щоразу, коли на окупований півострів щось летить, росіяни зупиняють рух на мосту і роблять димову завісу, щоб замаскувати його від ракет. Ворог розуміє, що рано чи пізно це матиме великі наслідки для Криму, тому треба робити альтернативу, сказав 24 Каналу колишній працівник СБУ Іван Ступак.

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"Дорога вздовж Азовського узбережжя буде далі від фронту, і їм здається, що вона буде убезпечена від "шальних" українських снарядів", – зазначив Ступак.

Водночас депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін вважає, що таке рішення росіянам не допоможе. За його словами, достатньо лише 1–2 влучань, щоб цей напрямок "відпочивав". Ворог лише ще більше виснажить свої ресурси.

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"Усі об'єкти, які будують на окупованих територіях за російські гроші, надзвичайно "солодкі" для розпилу бюджетних коштів", – констатував Ступак.

Так, оскільки на окуповані території постійно щось прилітає, існує висока ймовірність влучання в щойно побудований об'єкт. Ніхто нічого не перевірятиме, що дасть змогу знову виділити кошти на будівництво.

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