Путін згадав про мирні переговори: політтехнолог сказав, як Україна може цим скористатися

Російський президент Владімір Путін, виступаючи перед школярами у Туві, знову заговорив про переговори з Україною. За словами диктатора, Москва не проти мирних переговорів, але спершу планує "розібратися з бандитами, які залізли на територію Росії".

Політтехнолог Михайло Шейтельман сказав 24 Каналу, як Україна повинна використати нову заяву Путіна про переговори для власної користі. Нагадаємо, що у Кремлі обурилися через Курську операцію ЗСУ та виключили можливість переговорів, допоки на російській території йдуть бойові дії.

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Що повинна зробити Україна після заяви Путіна

Як зазначив політтехнолог, Путін у своїй промові після вторгнення українських військ у Курську область не мав на увазі, що відмовляється від переговорів. Однак інша річ – це абсолютно абсурдні умови, на яких глава Кремля пропонує ці переговори.

Те, що диктатор говорив раніше не має сенсу, нам потрібно користуватися тим, що Путін сказав зараз,

– зауважив Шейтельман.

Виступаючи перед школярами, Путін сказав, що Росії треба вести переговори з Україною, але спершу потрібно вигнати українських військових з російської території. Тобто, тепер його умови переговорів – виведення Збройних Сил України з Росії.

Україна повинна висунути симетричне прохання. Мовляв, ми згодні вивести війська з російської території, але водночас Росія повністю виводить свої війська з України.

Зараз саме час це зробити. Фактично Путін підтримав Формулу миру, яку голова європейської дипломатії Жозеп Боррель назвав єдиним можливим варіантом для початку переговорів,

– мовив політтехнолог.

Він додав, що українська Формула миру передбачає насамперед виведення російських військ. Загалом Путін підтримує таку позицію, але з боку Росії.