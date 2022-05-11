Нова Зеландія запровадила санкції проти керівників генштабу Росії

Уряд Нової Зеландії увів санкції ще щодо 8 російських фізичних осіб та установ. У переліку – начальник головного управління генштабу Росії адмірал Ігор Костюков та офіційний представник міноборони Ігор Конашенков.

Про нові обмеження оголосила міністерка закордонних справ Нової Зеландії Нанаія Махута. Причина – війна, розв'язана Росією в Україні.

Раніше Як змусити Росію звільнити захоплену українську територію, – Зеленський назвав три інструменти

У переліку – речник міноборони Росії та керівник ВДТРК

Черговий пакет санкцій спрямований проти восьми фізичних та юридичних осіб, причетних до організації кібератак та реалізації кампанії з поширення дезінформації в Україні,

– мовиться у заяві глави МЗС.

Окрім Костюкова та Конашенкова, в перелік потрапив голова ВДТРК Олег Добродєєв. Також у списку – президент медіахолдингу "Червона зірка" Олексій Піманов, співзасновник агентства NewsFront Михайло Синелін.

Які установи у санкційному списку:

85-й головний центр спеціальної служби головного управління генштабу Росії, "Головний центр спеціальних технологій" головного управління генштабу,

російське "Агентство інтернет-досліджень".

Раніше Нова Зеландія ввела санкції проти понад 650 росіян

Раніше Нова Зеландія ввела санкції вже проти більше ніж 650 російських громадян. Серед них – й президент держави-агресорки Володимир Путін, а також депутати Держдуми. Каральні обмеження стосуються 55 найбільших російських компаній та організацій.

Читайте також Зламаємо хребет армії та економіці Росії, – політолог припустив, скільки часу на це потрібно

Позиція Нової Зеландії щодо війни Росії в Україні: коротко

Ще 19 квітня Нова Зеландія ввела санкції проти найбільших фінансових установ та банків Росії. Загалом на них припадає 80% всіх фінансових операцій. У Веллінгтоні наголосили, що шоковані тими злочинами, які коять російські війська на українській території.

Ще раніше Нова Зеландія запровадила мито у розмірі 35% на весь експорт з Росії. Мовиться про промислову продукцію, яка тісно пов'язана зі стратегічними галузями промисловості держави-агресорки.

Нові митні тарифи та санкції набули чинності з 25 квітня.

Також у березні уряд Нової Зеландії повідомив про фінансову допомогу Україні. Її пообіцяли збільшити на 5 мільйонів доларів.

Майже одразу після початку російського вторгнення Нова Зеландія висловила готовність приймати українських біженців. Мовилось спочатку про 4 тисячі осіб. Проте тут були досить жорсткі умови: громадяни Нової Зеландії або резиденти могли перевезти свої українські родини.

Дивіться у відео: Макрон хоче створити нову "європейську політичну спільноту"