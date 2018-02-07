Нова ракета додасть аргументів, – міністр оборони США про переговори з Росією

Нова крилата ракета у ядерному арсеналі США дасть додаткові важелі для переговорів із Росією, на яких Вашингтон прагне переконати Москву припинити порушення договору про контроль над озброєннями.

Про це розповів міністр оборони США Джеймс Меттіс, повідомляє "Радіо Свобода".

"Ідея полягає в тому, щоб наші переговірники дискутували з позиції сили", – сказав Меттіс на засіданні комітету з питань збройних сил Палати представників Конгресу США.

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Додамо, минулого тижня у Вашингтоні оприлюднили аналіз ядерної політики у якому мовиться про намір США модернізувати деякі зі своїх балістичних ракет великого радіусу дії на підводних човнах.