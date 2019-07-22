Нова Верховна Рада не досидить свій термін, – експерт з репутації

Ще під час інавгураційної промови Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду восьмого скликання. Вже відгриміли дочасні парламентські вибори, але поки ЦВК підраховує голоси, з'явилося припущення, що Верховна Рада і цього скликання не досидить до кінця свого терміну.

Як сказав політтехнолог та експерт з репутації Борис Тизенгаузен у прямому ефірі 24 каналу, причиною чергових дочасних виборів може бути різношерстий склад команди Зеленського.

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Він наголосив, що команда партії "Слуга народу" є занадто різною за складом та не має однієї ідеології.

Як швидко частина депутатів стане корумпованими – не відомо. Але це 100% відбудеться, адже молоді хлопці, що заходять до Ради, не бачили великих грошей. Натомість ті люди, які не пройшли до парламенту, готові запропонувати їм великі суми. Вони мають достатньо грошей, аби купувати депутатів та просувати свої інтереси, – заявив Тизенгаузен.

Експерт підсумував, що олігархічним кланам, які не потрапили до нового парламенту, все одно вдасться контролювати ситуацію в країні через куплених нардепів.



Остаточні результати екзит-полу/ Інфографіка 24 каналу

Він додав, що тільки-но ми побачимо перших депутатів від "Слуги народу", які втрачають свою репутацію – ми зрозуміємо, що розпочалася щепна реакція.

Репутація партії – це фактично єдина посудина. Достатньо одній людині втратити репутацію, і будуть писати, наприклад, не депутат Іванов, а депутат від "Слуги народу",

– заявив експерт.

Хто проходить до Верховної Ради згідно з результатами екзит-полу:

• "Слуга народу" – 44,2%;

• "Опозиційна платформа – За життя" – 11,4%;

• "Європейська солідарність" – 8,8%;

• "Батьківщина" – 7,4%;

• "Голос" – 6,5%.



За кого голосували в регіонах/ Інфографіка 24 каналу

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