Нова Верховна Рада: яких змін очікувати українцям

Останні парламентські вибори пронеслись по Верховній Раді як цунамі – знесло всіх і все на своєму шляху. З одного боку, це закономірно, адже люди настільки втомились від того, що їх постійно обманюють, що готові на що і на кого завгодно аби тільки не те, що вже було.

З іншого боку, всупереч поширеній думці, це не перше і навіть не рекордне оновлення парламенту. Насправді, кожна наступна Верховна Рада оновлювалась в середньому приблизно наполовину. Тобто просто зміна облич точно нічого не змінить, бо для реальних змін потрібні ще щонайменше дві складові.

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Для змін, на які більшість українців так очікують, потрібні щонайменше три складові:

зміна правил; зміна інститутів; зміна людей при владі.

Припустимо, останнє, хай і в такий майже революційний спосіб, емоційно, шашкою, особливо не роздумуючи, змінили. Але наскільки і які правила та інститути ці нові люди хочуть і здатні змінювати? Це покажуть перші 2-3 місяці роботи нового парламенту.

Перші рішення нової Ради

Ці перші місяці – найбільше вікно можливостей і найважливіший час за всю каденцію. Час, коли вплив деструктивних сил найменший, формальна і неформальна, зовнішня і внутрішня опозиція ще слабка, а можливості для ухвалення рішень максимально сильні.

Прогнозую, що фундамент змін, який буде закладено до нового року, зрештою, і буде тим максимумом, який ми зможемо отримати від цього парламенту.

В надміру популістичний період суперкороткої передвиборчої кампанії, однак, новообрані парламентські сили обіцяли мінімум конкретики. А чим менше конкретики до виборів, тим менше шансів отримати очікуване від рішень, які вони будуть ухвалювати після виборів.



Результати парламентських виборів у інфографіці

Яких змін українці очікують від нового парламенту

Саме тому громадські експерти та організації максимально чітко сформулювали рішення, яких найбільше очікує суспільство. Ці дуже чіткі рішення, часто у вигляді вже розроблених концепцій або навіть законопроектів, були сформовані в так звані "порядки денні для нового парламенту" в різних сферах: антикорупційний, судовий, правоохоронний, правозахисний, екологічний та інші.

• Антикорупційна сфера

Перезавантаження частини антикорупційних органів, а саме Антикорупційного агентства і Антикорупційної прокуратури, інституційне посилення Антикорупційного бюро, зокрема, через зміну законодавства про процес розслідувань, ухвалення Антикорупційної стратегії на кілька років вперед і так далі.

• Судова сфера

Реформа суддівських органів, від яких залежить якість судового корпусу, і Конституційного суду, політична заангажованість якого нависає дамокловим мечем над усім реформаторським законодавством.

• Правоохоронна сфера

В правоохоронному порядку денному – реформа Служби безпеки, Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ і Нацполіції. А ще – обмеження недоторканності депутатів і суддів та десятки рішень, прийняття або виконання яких саботувалось роками.

Ухвалити ці рішення пообіцяли публічно перед виборами ті сили, які нині мають більшість депутатів в новому складі парламенту. І їхнє ухвалення стане для суспільства маркерами – чи ми рухаємось в напрямку реальних змін, чи знову поміняли "шило на мило".

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Зрештою Україна, звісно, прийде до "професійності" політики, де депутатами обиратимуть за професійними якостями, а не за новизною обличчя, але для того нам усім треба буде докласти багато зусиль. Кінець кінцем, все буде добре, і якщо зараз не добре, значить – це ще не кінець.