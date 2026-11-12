В Україні знову обмежили швидкість Starshield: перебої зі зв'язком заважають збивати дрони

Швидкість військового зв'язку Starshield уздовж фронту та на окупованих територіях знизили до 161 кілометра на годину. Через це українські дрони втрачають здатність збивати російські реактивні Shahed.

20:19, 12 листопада Зеленський обговорив із Рютте перебої зі Starshield і ППО Президент України наголосив на загрозі від штучних лімітів зв'язку та нестачі протибалістичних ракет. Марк Рютте підтвердив готовність надати ракети PAC-2 і PAC-3. джерело 19:36, 12 листопада SpaceX заперечила запровадження нових обмежень для Starshield У компанії назвали заяви української сторони неправдивими, зазначивши, що жодних змін умов надання послуг не відбувалося. Заяву представники компанії передали виданню Ars Technica. 18:35, 12 листопада Понад 100 конгресменів зажадали відновити роботу Starshield Двопартійна група зі 105 законодавців закликала адміністрацію США та SpaceX негайно з'ясувати причини збоїв і повернути повний доступ. Конгресмени наголосили, що обмеження зв'язку грають на руку Росії. джерело 16:20, 12 листопада Єврокомісія закликала зняти обмеження зв'язку для ЗСУ У Європейській комісії назвали перебої в роботі військової системи неприйнятними та закликали терміново відновити повноцінний сервіс. 16:01, 12 листопада В Україні зафіксували ліміт швидкості Starshield до 161 км/год Українські військові виявили штучне обмеження роботи терміналів на лінії фронту та окупованих землях. Через це перехоплення швидкісних безпілотників ворога стало неможливим. джерело

Українські Сили оборони знову зіткнулися із системними збоями в роботі системи супутникового зв'язку Starshield. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час саміту Європейської політичної спільноти в Ірландії.

Загроза для перехоплення повітряних цілей

Встановлений ліміт швидкості у 161 кілометр на годину блокує перехоплення російських реактивних ударних безпілотників. Як наголосив експерт з озброєння Іван Киричевський в ефірі 24 Каналу, проблеми безпосередньо шкодять протиповітряній обороні, проте відмовитися від системи Україна не може через відсутність повноцінного дублювання.

Міжнародна реакція та позиція союзників

На тлі дефіциту засобів ППО Володимир Зеленський провів переговори з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Очільник Альянсу висловив готовність допомогти Україні ракетами-перехоплювачами PAC-2 і PAC-3 для захисту від російської балістики.

Водночас у Сполучених Штатах 105 членів двопартійної конгресової групи з питань України надіслали офіційне звернення до Білого дому та компанії SpaceX. Конгресмени вимагають повного звіту про причини блокування та негайного зняття штучних бар'єрів.