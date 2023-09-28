Наші ракети дістануть, – Жданов сказав, навіщо росіяни будують нове залізничне сполучення

Після кількох атак Керченський міст частково не працює, тому росіяни шукають альтернативні логістичні шляхи між окупованими та своїми територіями. Ворог намагається побудувати пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою та Донецьком і вже почав зводити міст через річку Кальміус.

Військовий експерт Олег Жданов прокоментував 24 Каналу можливості такого рішення окупантів і майбутнє нового залізничного мосту.

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"Ну, нехай будують – міст нам не завадить, ми можемо його надалі використовувати для себе. А саме залізничне сполучення наші ракети дістануть", – зазначив Жданов.

За його словами, Генштаб ухвалить рішення знищити залізничну гілку та міст, коли їхнє будівництво буде на фінішній прямій і заважатиме діям українських військових.

Навіщо росіяни будують нове залізничне сполучення: дивіться відео 24 Каналу

Скільки часу знадобиться росіянам

"Я думаю, усе залежатиме від того, яку кількість залізничних військ вони застосують для будівництва цієї гілки. Якщо ми побачимо, що там прийдуть робочі поїзди і вони рухатимуться доволі швидко, місяць – два – і вони цілком можуть побудувати короткі шляхи", – пояснив Жданов.

Водночас будівництво мосту займе не менш ніж кілька місяців, тому що це складна інженерна споруда, яка повинна витримувати певні навантаження.

У росіян загострюються логістичні проблеми: останні новини

Ворог стикнувся з дефіцитом шин. Через санкції окупанти не можуть отримувати хімічні елементи, потрібні для виробництва.

Унаслідок порушення в логістиці окупований Крим стикнувся з дефіцитом палива. Проблема загострилася з початку вересня.

До слова, українські військові контролюють логістику ворога біля Бахмута. Завдяки розміщенню на висотах наша артилерія тримає росіян у постійному напруженні.