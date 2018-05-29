Нове фото Xiaomi Mi Band 3 підтвердило унікальні функції браслета та з’явилась ціна новинки

У компанії Xiaomi нарешті офіційно повідомили дату, коли презентують довгоочікуваний фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 3 – його представлять 31 травня.

Вже сьогодні, 29 травня, в Xiaomi представили ще одне фото фітнес-браслета, пише akket.com.

Як свідчить зображення, Mi Band 3 зможе дзвонити і використовувати мобільний інтернет, наприклад, для отримання даних про погоду. У браслет вбудована спеціальна електронна eSIM картка.

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Також тізене фото підтверджує підтримку модуля NFC, тобто з браслетом можна буде розраховуватись у магазинах, використовуючи одну або кілька різних платіжних систем.

Ціна Xiaomi Mi Band 3

Окрім того, в мережі з'явився скріншот офіційного списку Mi Band 3. Щоправда пізніше список був видалений, але вдалось зберегти скріншот, який свідчить що Mi Band 3 коштує 169 юанів або близько 700 гривень. Щоправда, не можна гарантувати, що ціна на новинку не зміниться.

Скільки коштує Xiaomi Mi Band 3