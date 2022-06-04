Нові авіаудари по Сумщині: ворожий літак випустив 6 ракет, є руйнування

Росіяни не припиняють обстрілювати прикордоння Сумської області. З початку доби 4 червня ворожа авіація вже двічі обстріляла регіон.

Російські літаки кордон не перетинали. Стріляли вони з території держави-агресорки.

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Загалом росіяни випустили 6 ракет "повітря – земля". У результаті вибухів пошкоджені житлові будинки в одному з населених пунктів Сумської громади. За словами голови обласної військової адміністрації Дмитра Живицького, ніхто не постраждав.

Деталі про удари від військових

В оперативному командуванні "Північ" розповіли, що першого удару росіяни завдали о 04:05. "Прильоти" зафіксували в районах Піщаного та Стецьківки.

Вдруге Сумщину атакували о 12:04. Тоді спостерігачі за шумом двигуна зафіксували реактивний літак. Уздовж державного кордону він здійснив близько 6 запусків ракет в напрямку населеного пункту Гудове.

Втрат серед особового складу та техніки немає. Інформація щодо жертв серед місцевого населення та руйнування уточнюється,

– зазначили в командуванні "Північ".

Наслідки обстрілу прикордоння Сумської області / Фото Дмитра Живицького та оперативного командування "Північ"

Чому окупанти так активно обстрілюють прикордоння

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів, що росіяни навмисно щодня гатять по прикордонних населених пунктах північних областей. Вони роблять це для того, щоб стримувати український військових на цих напрямках і не дати командуванню ЗСУ відправити бійців на Схід. Адже тоді наші позиції стали б сильнішими.

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4 червня росіяни завдали ракетного удару зі стратегічної авіації по Одеській області. Ракета типу Х-59 влучила на території сільськогосподарського підприємства. Через це спалахнула пожежа, яку оперативно погасили рятувальники. Наразі відомо, що постраждали 2 людей.

За весь час війни Збройні Сили України ліквідували 31 050 російських загарбників. Лише за минулу добу вони відправили вслід за кораблем сотню окупантів. Крім того, наші бійці знищили 9 танків, 13 бойових броньованих машин, 5 артилерійських систем, 5 безпілотників, 8 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, одну спеціальну техніку окупантів та крилату ракету.

Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович повідомив, що українські оборонці просунулися на 8 кілометрів у Херсонській області. Тепер росіяни намагаються вибити їх з позицій, але все марно.

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