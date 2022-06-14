Нові батареї артилерії, БТГ та мобільні бригади ремонтників: основні зусилля ворога на напрямках
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські окупанти продовжують створювати умови для наступу. Фактично на всіх напрямках ворог розгортає нові батареї артилерії, БТГ, авіацію та іншу техніку.
Водочас російські окупанти продовжують зазнавати втрат у живій силі та техніці. Для того, щоб відновити пошкоджене озброєння та техніку, ворог розгорнув близько 30 мобільних бригад у Бєлгородській, Воронезькій, Ростовській областях та в Криму. Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу 14 червня.
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Ворог посилює свої позиції додатковою зброєю та технікою
Росіяни посилили свої підрозділи на Сіверському напрямку. Мовиться про окупантів, що перебувають на прикордонні в Брянській та Курській областях. Ворог одержав дві батальйонні тактичні групи зі складу повітряно-десантних військ.
Окрім того, агресор обстріляв з артилерії позиції Сил оборони у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.
На Харківському напрямку росіяни обороняються та роблять все, щоб не допустити просування підрозділів ЗСУ до державного кордону. Загарбники здійснили обстріли в районах населених пунктів Рубіжне, Руська Лозова, Байрак та Дементіївка. Вони гатили, зокрема, з авіації.
Поблизу Станіслава, Томиної Балки та Дослідного Херсонської області російські загарбники розгорнули до двох реактивних батарей та однієї батареї ствольної артилерії.
Ситуація на інших напрямках
- На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін не було.
- На Слов'янському напрямку окупанти хочуть повністю захопити Богородичне та розвинути наступ на Слов’янськ. Ворог застосовує артилерію поблизу Дібрівного, Карнаухівки, Нової Дмитрівки та Вірнопілля.
- На Лиманському напрямку росіяни перегруповують війська з метою розвитку наступу в напрямках Лиман – Райгородок та Ямпіль – Сіверськ.
- На Сєвєродонецькому напрямку ворог посилив угруповання, перемістивши в район Кремінна – Рубіжне до двох батальйонних тактичних груп. За підтримки артилерії загарбники штурмують Сєверодонецьк і намагаються закріпитися у центрі міста.
- На Бахмутському напрямку агресор обстрілює з артилерії позиції ЗСУ біля Відродження, Новолуганського і Бахмута. Він має частковий успіх, закріплюється у Відродження.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій не було.
- На Південнобузькому напрямку окупанти утримують зайняті території.
- На Криворізькому напрямку ворог замінував узбережжя річки Інгулець по лінії Давидів Брід – Калинівське.
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