Український дрон на 3000 кілометрів пройшов випробування, – Зеленський

Володимир Зеленський повідомив про успіх України у виробництві власних дронів. Нещодавно пройшов випробування вітчизняний далекобійний безпілотник.

17 березня під час вечірнього звернення президент Зеленський розповів, що сьогодні провів Ставку. Серед найголовніших питань, які обговорювали, були дрони, передає 24 Канал.

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Україна успішно випробувала далекобійний дрон

Глава держави зауважив, що є хороші новини щодо далекобійних дронів.

Наш дрон на 3 тисячі кілометрів пройшов випробування. Вдячний розробникам, виробникам. Ми розвиваємо таку лінійку далекобійних засобів, яка допоможе гарантувати безпеку нашої держави,

– повідомив український лідер.

До слова, Україна розробила безпілотник, що може переносити до шести FPV-дронів і працювати як ретранслятор зв’язку. Нагадаємо, що під час атаки на Москву 11 березня, зокрема на Московський НПЗ, захисники використали літак-носій БпЛА UJ-22 Airborne українського виробництва. Він мав на своєму борту кілька дронів UJ-31 "Злива".