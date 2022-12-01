Конверти з вибухівкою надіслали прем'єру Іспанії та в Міноборони

Історія з конвертами з вибухівкою продовжує набирати обертів. Відомо, що їх також надіслали прем'єру Іспанії та в Міноборони.

Напередодні пролунав вибух в посольстві України в Іспанії, що в Мадриді. Як з'ясувалося згодом, це був лише початок терористичної атаки щодо країни, яка допомагає нам і передає озброєння для ЗСУ.

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Конверт з вибухівкою надіслали прем'єру

1 грудня стало відомо, що глава уряду Педро Санчес, а також Міністерство оборони й авіабаза Торрехон-де-Ардос отримали два вибухові пристрої. Нагадаємо, що 30 листопада такі ж виявили у посольстві, а також компанії в Сарагосі, яка займається виготовленням військової техніки.

У Національній поліції країни повідомили, що конверт з вибухівкою, надісланий Санчесу, виявили та знешкодили. Цим зайнялися служби безпеки уряду.

У відомстві зазначають, що перехоплення відбулося ще 24 листопада. Тоді служби Департаменту безпеки Президента Уряду перевіряли та фільтрували кореспонденцію. Під час цього виявили підозрілий лист. Мовиться про конверт, адресований главі уряду, але надісланий звичайною поштою.

Міноборони ж отримали такий лист 1 грудня. Вибухівка активується, коли користувач витягує волосінь. Відомо, що лист надіслали з Іспанії. Його адресували Супутниковому центру, який розташований на військових об'єктах і надає інформацію Україні.

Правоохоронці проаналізували два відправлення, які були вчора. Після цього вони заявили, що знахідка на авіабазі і дві попередні – пов'язані між собою. Наразі слідчі намагаються детальніше з'ясувати обставини подій, а також з'ясувати походження цих листів.

Що відомо про вибух у посольстві України

Почнімо з того, що 30 листопада надійшло повідомлення про вибух в посольстві України у Мадриді. Про це поліцейських повідомили об 13:15.

МЗС Україні пізніше заявило, що невідомі надіслали до посольства конверт з вибухівкою. Він вибухнув у руках у коменданта, коли він оглядав підозрілу кореспонденцію. Чоловік зазнав незначних поранень, його госпіталізували.

Посол України в Іспанії Сергій Погорельцев зазначив, що відповідний лист адресували йому особисто. Через те, що кореспонденція здалася підозрілою, нею і зайнявся інший співробітник, котрий відповідає також за охорону посольства.

Додамо, що сам вибух уже розслідують як теракт. Про це напередодні повідомили іспанські ЗМІ.

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