"Нові люди": фальшиві маріонетки Путіна чи реальний шанс для опозиції Росії

Самі вони вважають себе опозиціонерами. Критики бачать платформу Кремля проти Олексія Навального. Що цікаво, партія "Нові люди" висловлює ті ж гасла і тези, що зробили Олексія Навального ворогом номер один для Кремля.

Самі вони бачать себе новою проривною опозицією. Критики кажуть, що помітили знайомий сценарій: фальшиві противники влади, які отримали "помазання" Кремля. Нібито вони були допущені, лише щоб бути проти Олексія Навального. NYT написали про цю політсилу.

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Нові люди чи проєкт Кремля?

Президент Володимир Путін не терпить інакомислення, але в цих лещатах процвітала одна опозиційна партія.

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То чому так сталося? На думку аналітиків в РФ, до яких звернулося видання, "Нові люди" з'явилися, щоб відвернути увагу та потенційну підтримку від Навального, підірвати його імідж. В результаті – розділити ліберальну опозицію. Все це подається як багатопартійність у країні, де дуже мало значущого політичного вибору.

"Двадцять років ми жили у ситуації помилкового вибору: або свобода або порядок. Уряд повинен припинити бачити ворогів та зрадників у тих, хто має інші точки зору, – каже нам ця політична сила. – Ми будуємо партію з нуля, з землі, з людей, які не чекають грошей від олігарха".

Нова партія в Росії, чи розмиття опозиційної платформи? / Фото NYT

Насправді Кремль розгорнув багатосторонню боротьбу, щоб знищити рух Навального. Його прихильників затримували на акціях, намагались (за його словами та Заходу) вбити політика "Новачком". Чиновники звинувачують Олексія у таємній роботі на західні спецслужби. У той самий час, уряд просуває пропутінські флешмоби у суспільстві.

І ось коли він за ґратами, "Нові люди" вийшли на сцену. Так створюється нібито "конкуренція" між антикорупціонерами з дозволу Кремля.

Партія іншого Олексія – Нечаєва – планує розпочати виборчу кампанію на виборах до Парламенту у вересні 2021, оскільки отримала пільгу і може не збирати підписи.

Минулої осені, під час виборів у регіонах, "Нові люди" вибороли свої перші 7 місць (три регіональні парламенти, міська рада Томську). Наразі, мають відділення від Камчатки до Калінінграда. Щоправда, як розповів Нечаєв "Медузі", це був план-мінімум, бо "нас теж торкнувся тиск та підкуп".

Але з Томськом – одним з головних міст Сибіру – вийшло цікаво. Там в Єдиної Росії немає більшості – лише 11 мандатів. Проти них зібрався вибуховий коктейль: "Нові Люди", партія Навального, "Яблоко" та навіть комуністи!

Сам лідер "Нових людей" не критикує Володимира Путіна та не закликає до його скидання. Через це Росію часто називають "керованою демократією". Там терплять тих, хто не проти Путіна, а інших діячів опозиції Кремль навіть патронує. Наприклад, партія Захара Прилєпіна і засновника гри "World of Tanks".

Уникати критики президента та його родини, не мати іноземного фінансування, утримуватись від несанкціонованих вуличних протестів. Ми дотримуємось цих трьох червоних ліній,

– розповів засновник про три "залізні умови" реєстрації партії в Росії.

Він просто журналіст: як опозиція бореться між собою

У Навального визнають, що ставляться до них з презирством – як до ще одного симулякра. "Вони намагаються нам показати, що тепер "Нові Люди" складуть реальну конкуренцію "Єдиній Росії". Знаєте, це смішно", – сказала союзниця Навального Любов Соболь на YouTube. Кажуть правильні речі, але ніколи нічого не зроблять, додала вона.

Нова політсила вже досягла деяких локальних успіхів та критикує Навального / Фото МБХ Медиа

На це в "Нових Людях" реагують спокійно та знову приводять приклад Сибіру: "Поки що ми ділимо ще не вбитого ведмедя. Який ресурс є в Навального та його людей? Та у нас в Томську більше активістів, ніж у них. Двоє від них пройшли. Він просто журналіст, розслідувач, на цій ниві від нього багато користі", – відрізав Нечаєв.

Навальний та його команда – демократи? От не впевнений,

– сказав Нечаєв "Медузі".

"Якщо прихильники Навального не поважають нікого, то як з ними кооперуватися та працювати разом?" – питає бізнесмен та політик. Дісталося і комуністам. Мовляв, вони нічим не відрізняються від "Єдиної Росії", досі перебувають в СРСР, то й поводяться відповідно. Коли ти випускаєш джина з пляшки, назад його не загнати.

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Силам, подібним до Навального чи Нечаєва дозволяється битися між собою, а людям – випускати пару. Все це робиться, щоб була ілюзія вибору там, де майже завжди перемагає провладна партія. Часто тиснуть в основному локальна влада та самі кандидати, у яких на місцях давно все схоплено, а не Кремль.

Батько Ксенії Собчак був одним із менторів молодого Путіна / Фото Business Insider

Такі політичні системи існують по всьому світу в авторитарних країнах. Втім, вибори проводяться про людські очі навіть у Північній Кореї. Поки Навальному було не можна балотуватися, роль ерзац опозиції виконувала Ксенія Собчак (її вважають ледь не похресницею Путіна).

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В Росії розуміють, що з такою системою тут буде не Білорусь, а Венесуела, де чверть населення втекла. Але навколо Путіна в основному лише силовики, люди з нагляду та контролю, вони не про розвиток (хоча запит на це є). Нечаєв вважає, що "Нові люди" цілком можуть задовольнити його.

Косметика та спортивне ЗМІ: хто такий Олексій Нечаєв

"Faberlic" та Sports.ru – два бренди, які тепер належать засновнику "Нових людей". Перша – одна з найвідоміших косметичних компаній, друге – топове російське спортивне ЗМІ (українське Tribuna.com до лютого 2021 було його частиною – 24). Йому 54 роки, народився в Москві. Закінчив юридичний факультет Московського державного університету.

Спочатку займався організацією парусних походів та іншого спорту для дітей. З 1990-х розпочав бізнес з продажу газет та книг у переходах, створив дитяче видавництво "Мастер", де виходить перший російський переклад "Хронік Нарнії". З 1996 по 1997 роки працював в Україні з фондовим ринком.

Олексій Нечаєв став відомим через косметичний бізнес / Скріншот YouTube

У цей же період створив перший великий бізнес – косметичну компанію "Русская Линия". На початковому етапі інвестував 2 млн доларів США власних коштів. На початку XXI року, через вихід на міжнародний ринок, був проведений ребрендинг.

Так з'явився "Faberlic" та магазини Beauty Cafe. Компанія стала лідером з експорту косметичних та гігієнічних продуктів в Росії (зараз працює у більш ніж 40 країнах світу).

І якраз 26 лютого 2021 року з'явилася інформація, що Нечаєв придбав Sports.ru (засноване у 1998 році). Окрім бізнесу, він займався екологією – створив ініціативу "Зелений рух Росії "ЕКА". Реалізована програма з висадки 10 млн дерев у регіонах, що постраждали від лісових пожеж та з поганою екологією.

Фонд Нечаєва "Капітани" виріс у один з найбільших бізнес-акселераторів для студентів у світі в 2016 році. А тепер ці молоді люди стали активістами партії. Допомагали блогери, федеральна та регіональна преса. Олексій Нечаєв заперечує, що отримував будь-яку консультацію чи підтримку з Кремля.

Вийти з зачарованого кола "Путін чи Навальний"

Ідея політичної партії з'явилася рік тому, офіційною датою створення вважається 1 березня (став головою 8 серпня). То яка ж у них ідеологія чи бодай напрямок? Партія тяжіє до правого центру, сповідує прогресивізм (соціальний прогрес в суспільстві через реформи) та комунітаризм.

Комунітаризм Складна політична та філософська конструкція, яка об'єднує в собі радикальний центр, ліволіберальну економічну політику, моральний консерватизм. Прихильники хочуть бачити сильне громадянське суспільство та неурядові організації. Спільноти формують кожну конкретну людину

Держава має бути орієнтуватися на службу громадянам, а не чиновникам. Доля держави в житті має бути зменшена. Партія спирається на фрилансерів та малий бізнес, підтримує так званий "народний капіталізм". Серед інших тем: екологія, урбаністика, вільна економіка, повернення виборності офіційних посад.

"Нові люди" дозволяють росіянам голосувати формально не за Путіна, але без страху переслідування та арешту, якщо що. Передусім, це стосується тих, хто за Навального та його ідеї. "Вся справжня опозиція в Росії не зареєстрована", – сказав NYT політолог з Московського Центру Карнегі Андрій Колєсников.

Більшість у світі та на Заході сприймають політику в Росії як Путін проти Навального. Але світ не чорно-білий,

– сказав Нечаєв.

Доказ цьому – партія "Справедлива Росія", створена Сурковим (так, тим самим, куратором бойовиків на Донбасі – 24) для заповнення фейкової прогалини на лівому фланзі центру. Нічого не віщувало біди, але у 2011 році вона.. схвалила приєднання до протестів Навального! Ставши, хоч на деякий час, реальною опозицією.

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Втім, це не завжди рятує від наглої смерті.

В Росії знають про Микиту Ісаєва, якого свого часу називали "Новим Навальним" за його рух "Нова Росія". І хоча він теж не висловлювався критично про владу, все одно був вбитий. Як вважає Bellingcat, тими ж працівниками ФСБ, які намагалися ліквідувати й самого Навального. Можливо, він став жертвою інтриг у палаці, бо був близьким до Суркова. Коли останній впав у немилість, то Ісаєва прибрали.