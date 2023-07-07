Розуміють, що вже програли: політолог назвав завдання, які зараз виконують пропагандисти
Російські пропагандисти вже визнають, що після перемоги України – країна-терористка розвалиться. До того ж вже сміливо говорять, що путінську державу знищать самі росіяни.
Про це 24 Каналу розповів блогер, політолог Сергій Запорожський. Він додав, що зараз пропаганда марно намагається переконати мешканців болот стати на захист Росії.
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Змінюють риторику
Як зазначив політолог, більшість кремлівських посіпак усвідомлюють, що все пішло не за планом й Росія вже програла. Тож тепер путіністи залякують росіян й транслюють меседжі, що після програшу країни-агресорки усім їм настане кінець.
Завдання полягає у тому, аби переконати все російське суспільство, що прийдуть "страшні бандерівці" з англосаксами й всіх "виріжуть", незважаючи на те, хто ти. Тому пропагандисти повинні переконати усіх росіян захищати країну,
– сказав Запорожський.
Мотивація російських пропагандистів абсолютно проста – гроші. У них вже немає дороги назад й вони знають, що вибачення їм точно не буде.
До чого тепер пропагандисти закликають росіян: дивіться відео
Цинічні заяви російських пропагандистів
- В ефірів кремлівської пропагандистки Ольгі Скабєєвої путіністи обговорювали варіант нападу на генсека НАТО Єнса Столтенберга на саміті у Вільнюсі. Гість "зливного бачка" думає, що через 3 години після початку саміту Столтенберг нібито "опиниться у руках навчених та вмотивованих бойових професіоналів".
- У міноборони Росії брехливо відзвітували про ракетний удар по будинку у Львові. Окупанти цинічно заявляють, що завдали удару високоточною зброєю нібито по пунктах тимчасової дислокації особового складу ЗСУ.
- Країна-терористка масово поширює дезінформацію, що буцімто МАГАТЕ не виявило ознак мінування на Запорізькій АЕС. Росіяни замовчують продовження звіту директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі. Крім того, на частину території ядерного об'єкта росіяни просто не допустили спостерігачів.