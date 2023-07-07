Розуміють, що вже програли: політолог назвав завдання, які зараз виконують пропагандисти

Російські пропагандисти вже визнають, що після перемоги України – країна-терористка розвалиться. До того ж вже сміливо говорять, що путінську державу знищать самі росіяни.

Про це 24 Каналу розповів блогер, політолог Сергій Запорожський. Він додав, що зараз пропаганда марно намагається переконати мешканців болот стати на захист Росії.

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Змінюють риторику

Як зазначив політолог, більшість кремлівських посіпак усвідомлюють, що все пішло не за планом й Росія вже програла. Тож тепер путіністи залякують росіян й транслюють меседжі, що після програшу країни-агресорки усім їм настане кінець.

Завдання полягає у тому, аби переконати все російське суспільство, що прийдуть "страшні бандерівці" з англосаксами й всіх "виріжуть", незважаючи на те, хто ти. Тому пропагандисти повинні переконати усіх росіян захищати країну,

– сказав Запорожський.

Мотивація російських пропагандистів абсолютно проста – гроші. У них вже немає дороги назад й вони знають, що вибачення їм точно не буде.

До чого тепер пропагандисти закликають росіян: дивіться відео

Цинічні заяви російських пропагандистів